感統發展：把握8歲前黃金期 感統訓練遊戲 玩走奀皮散漫

文︰沈雅詩

「我不時都會聽到家長投訴，說小朋友麻煩不合作，譬如吃東西總是『慢吞吞』，經常含在嘴裏不肯咀嚼；又或是穿衣服也『扭扭擰擰』，不是說這件衫緊，就是說那條褲窄，而衣領上的標籤亦非剪不可。每次聽到這些投訴，我都會請家長嘗試從另一個角度觀察一下，看看小朋友的感統發展，是否有偏差！」 真理浸信會榮光幼兒園校長朱裘萱說。

早在1970年代，美國職業治療師及臨牀心理學家Anna Jean Ayres已經提出，大腦的神經系統，能夠把來自身體內在和外在的感覺刺激作出分析、整理和組織，再指示身體做出合適的反應，這個過程稱為感覺統合。而在眾多感覺刺激當中，感統理論特別强調3種，包括︰

˙前庭平衡覺︰

透過內耳的3個半規管和耳石器官，讓我們維持身體平衡

˙本體覺︰

藉着肌肉、關節，分辨四肢的位置和動態

˙觸覺︰

藉着皮膚的神經細胞接收來自外界的溫度、壓力、疼痛、質感等刺激

社會、教養 影響感統發展

朱裘萱表示，有特殊教育需要（SEN）的兒童，往往伴隨有感統失調的問題，但就算是一般小孩，都有可能在發展上出現偏差，以致有反應過敏或過弱的情况，「例如有些學生執筆寫字很用力，連紙張也幾乎給刺穿 ，這反映小朋友可能本體覺較弱，所以不懂得控制書寫力度」。

從事幼兒教育工作18年的朱裘萱，亦發現近年孩子的感統發展有走下坡的趨勢，她相信多少跟社會環境和教養文化有關。「回想我小時候，公園有很高的滑梯、攀爬架，但現在基於安全理由，都沒有這些設施了，孩子鍛煉四肢的機會大大減少。還有，現在的小寶寶實在太多人照顧，父母、『四大長老』（外公、外婆、爺爺、嫲嫲） 再加上傭工，7個成年人照顧1個小朋友，服侍得周全又妥貼，孩子自理的機會不多，也使他們的肌肉、關節活動發展相對較弱。」

本體覺訓練 改善「慢3拍」男童

要改善上述情况，可透過多做感統運動。真理浸信會屬會學校自2009年起，逐步在轄下6間幼兒園/幼稚園引入感統課程，希望把握8歲前腦部和感統發展的關鍵期，讓幼兒運用他們的肢體，每天做20至30分鐘有趣、有意義的感覺刺激運動。

真理浸信會屬會學校感統課程發展組長、真理浸信會何袁惠琼幼稚園主任柳亞芳是當年屬會第一批安排在本港及台灣接受感統教學訓練的教師，多年來見證着不少學生的進步，其中一名男生，她印象特別深刻。「他最初給我的印象是『慢3拍』，老師一個很簡單的指令，他都未必有反應。但是否代表他頑皮、不合作呢？不是。我相信他是感統發展欠佳，以致聚焦不到，難以回應環境。」於是，教師給他多作本體覺訓練，例如是「櫈上小飛機」，做法是幼兒趴在櫈上，雙手雙腳離地，呈飛機狀，頭向上仰，維持身體平衡。柳亞芳形容，起初他完全掌握不到，「他一趴在櫈上，四肢便落地，明顯是肌肉缺乏張力。但反覆訓練一段時間後，小朋友漸漸做到像『飛機』般挺開身體，也維持到10秒」。如是者，感統訓練不單連帶改善小男孩平日在課堂上的坐姿，他不再是彎腰寒背，而且接受指令的速度亦快了很多，「結合感統元素的運動，就好比營養，可以滋養幼兒的大腦，有助發出及正確回應信息」。

配合家居訓練 效果更佳

她又建議爸媽可針對幼兒的問題，在家居配合訓練，效果相得益彰。舉例，一些有觸覺防禦、安全感不足的小孩，柳亞芳說，家長可在小朋友洗澡後以潤膚液作按摩，又或者用大毛巾包緊他們的身體，然後再慢慢放鬆，都有助紓緩情緒；針對四肢乏力的，則可以做「小牛耕田」，由爸媽捉起小朋友雙腳，小朋友以手走路，「這既是親子活動，從中也訓練到小孩子前肢的肌肉張力，以及肢體動作協調，一舉多得」。

．本體覺訓練（圖）

．前庭平衡覺訓練（圖）

．重心訓練（圖）

．觸覺訓練（圖）

[Happy PaMa 教得樂 第381期]