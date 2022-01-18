中法混血藝術家 吉澳的家當大畫布

Dominique的父親祖籍溫州，早於14歲移民法國，母親是法國Brittany地區的人，二人結婚生下了Dominique與兄姊，Brittany就是他們童年成長的地方。後來父親在巴黎開了皮具店，他們就在巴黎生活。童年時就很喜歡繪畫的Dominique，笑說藝術細胞可能遺傳自喜歡手作皮具的父親和喜愛小提琴的母親。可惜他父母緣薄，雙親相繼在他年少時離世。巴黎生活費用高，他想學畫，就決定到荷蘭一闖，更考進阿姆斯特丹一流的藝術學校Gerrit Rietveld Academie，開展5年的校園生活，接受正規訓練。

荷蘭修讀藝術 遇上人生另一半

不要以為藝術是輕鬆科目，Dominique憶起當年說每天都很忙碌。第一年的課程非常學術，什麼都蜻蜓點水學一點；第二年的課程內容就專門一些；到第三年就要思考自己接下來想要專注什麼發展，很多人覺得這個階段很困難，學校要求很嚴格，就在此放棄。學校教用色，教運用不同的材質創作，他覺得從前的自己雖然也常作畫，但在這間歐洲著名的藝術學校得到正規訓練；當然學校不會教你塑造風格，而是介紹不同的風格給學生，透過藝術史，認識不同的畫家、不同的創作風格和流派，讓學生從中吸收。「學校可以教導不同的技巧，如畫人像速寫，怎樣在1分鐘、2分鐘、3分鐘完成，這些是可以教的技巧，但是風格卻由自己建立。」最後，每個學生都要為自己預備畢業作品展，從中展示5年所學。他表現不俗，畢業後更獲學校聘用為委員會一員，負責遴選合資格入讀該校的學生。

在阿姆斯特丹一住43年，比他居住在法國的時間更長。可以說，荷蘭是一個讓他踏上正式繪畫之路的地方，接觸到不同的藝廊，甚至會有藝術收藏家登門造訪，向他直接買畫。除了藝術創作，他也曾經為法國Maison Moillard Nuits-Saint-Georges設計酒標，定時收到不錯的版稅收入。不止事業，阿姆斯特丹也賜他愛情。他是在當地的餐廳，遇上做侍應的少女，即後來成為他太太的容嬌。上一輩不少新界原居民移居英國、荷蘭等地。容嬌當年在荷蘭念書，在餐館打工遇上了Dominique。

40年前首次踏足吉澳 一見鍾情

老派的相遇和追求都很簡單，他就是常常到容嬌打工的餐廳與她見面，後來當然就靠畫肖像而奪得芳心。Dominique雖有華人血統，爸爸卻從沒有帶他到過亞洲。不過他跟亞洲的緣分，就這樣由容嬌連上。太太是吉澳原居民，婚後他們曾帶着女兒回港探親，當時太太外婆就住在吉澳。已經是約40年前的舊事，Dominique說來卻如像昨天。他記得第一次來到吉澳，竟然跟女兒在警局睡覺，「因為自己的房子太多蚊，在警局才可以安睡」！容嬌說因為自己的兄長在吉澳當差，他們才到警局睡。那也是小島上良好鄰里關係的人情味。

年輕的Dominique對吉澳一見鍾情，決定將來要再訪吉澳，沒想到一擱下，再回來，已是2018年了。吉澳依舊隱世，交通依然不便。除了周六、日及假日固定行走來往馬料水的航班，他們也會經沙頭角出入市區。太太幫他申請禁區紙，二人出入更方便。現在居於吉澳的，除了不諳外語的原居民（主要是客家人），也有一些從外地如英國回流的原居民下一代，至於Dominique則是島上唯一的外國臉孔，出入遇到村民，都會用廣東話、客家話簡單對話，Dominique用半鹹淡廣東話示範：「法國佬，你去邊度？」「我唔識講廣東話，我唔知道你講乜。」他也在日常對話中學會了一點客家話，還得意洋洋地即場示範：「我覺得客家話和普通話有點相似。」說罷Dominique又展現他的語言天分，說起普通話來。原來他早於1986年就到北京中國語言文化學校讀了1年普通話，是什麼原因令他千里迢迢跑到大陸？「因為太太在英國居住的兄長來阿姆斯特丹探我們，他說起在北京念書的情况，我很感興趣，於是就跟他讀上一樣的學校，是很好的體驗。」可惜在荷蘭不常有機會使用普通話，所以他的普通話也生疏了不少。

離不開法國人喜好 想念芝士紅酒

住在吉澳，Dominique仍離不開法國人的喜好。「很想念芝士和紅酒！在香港買紅酒很便宜，法國因為酒稅，紅酒不便宜，在香港倒是幾十元也可以買到一瓶。但在香港買芝士很貴。」而且他住得偏遠，更難買到芝士，跟他約在市區見面，他不時笑說要去買芝士。Dominique憶起初回來吉澳的第一年，二人幾乎天天往外跑，到上水、大埔墟等地方吃東西，上酒樓吃點心等。現在已不會天天往外跑，反正他會下廚，更愛上玩航拍，「因為荷蘭禁止航拍，好像是因為多飛機經過的關係吧。其實在歐洲對航拍都有很多監管，飛英格蘭的機師就不時投訴受航拍影響」。吉澳空曠，附合香港的無人機安全操作指引，不過他說吉澳風大，即使玩航拍，也不能飛太高。疫情下，他也樂得留在島上創作和遊山玩水。

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

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