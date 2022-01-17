養生帖：揪出痛經原因 祛瘀散寒治本

25歲會計師，未婚，痛經10年，近3個月因疼痛加重求診。她每次來經下腹疼痛，第一二天均需服食止痛藥，才能緩解。最近3個月，服食止痛藥仍未能緩解，疼痛至嘔吐、冒冷汗、不能集中精神工作。患者月經周期正常，平均28天一周期，每次來經6至7天，經量小（每天只換1至2塊衛生巾），伴有乳房脹痛，上一次月經第一天，在街上暈倒需送院。患者工作緊張，缺乏充足休息。中醫認為是氣滯血瘀，病因是情志不遂（工作緊張），肝氣鬱結，氣滯血瘀，胞宮血行不暢而見月經期間痛經，疼痛引腰脊，經前乳房脹痛，月經量小。中醫處方以行氣活血、祛瘀止痛為主。

針灸刺激胞宮 改善氣血循環

患者痛經較嚴重，治療期間叮囑患接受盆腔超聲波檢查，以排除子宮內膜異位症、子宮肌瘤和子宮內膜瘜肉等的問題。盆腔超聲波結果顯示正常，患者屬於原發性痛經。在月經期間疼痛發作時，配合針灸治療，急則治其標，實則治其本。針灸能直接刺激胞宮，迅速改善氣血循環，達至「通則不痛」的止痛效果。非月經期間則是治療痛經的本，以疏肝為治療基礎。

30歲設計師，已婚2年，受痛經困擾3年。求診時告知，3年前盆腔超聲波檢查結果有子宮內膜異位症。來經第1至4天量小，點滴樣，第5天才開始量大。月經前後均感到小腹脹痛，尤其每次月經開始量大時，疼痛至不能上班，服用止痛藥後仍然想嘔吐，需熱敷才能稍緩解，痛經時伴有腰痛。月經周期正常，平均30天一次，每次為期10天。中醫認為經期超過7天以上，14天才能乾淨，屬於經期延長。患者正減肥，喜愛冷飲，以沙律為正餐。

此病案是腎虛寒凝血瘀，屬繼發性痛經。由於患者愛吃生冷食物，損及腎陽，虛寒內生，令衝任胞宮失於溫煦，導致經血運行不暢，不通而痛，並伴有腰痛。由於病是從寒而得到，病情時間長，便是虛證，因此熱敷能緩解疼痛。腎陽虧虛，血海失養，故月經量小。治療以補腎活血散寒為主，以針灸和中藥配合治療；患者除了治療痛經外，需調整月經時間長度，才能治療痛經的本。

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文：潘咨遐（香港中文大學校友會會員註冊中醫）