維繫關係：多表揚發掘共同興趣 「吵架」增感情

1. 為婚姻增值

「拍拖時會做的事，結婚後其實亦應該不時做一做。要婚姻關係愈來愈好，一定是過程中做了很多增值的事。」鍾國盛舉例，可以尋找大家共同興趣、對另一半多表揚肯定，或者送贈小禮物，都可維繫關係。

2. 吵架時多說「我」少說「你」

吵架傷感情？不一定，處理得好不但可化險為夷，還可增進感情。鍾國盛指一起生活難免有矛盾，發生衝突毋須害怕，有時說話誤傷對方，講句對不起，做些事情哄回對方，留意別重犯就可。吵架後增進感情的秘訣，其實在於過程中聆聽清楚對方需要：「很多事情是吵架後才知道，『原來你以前忍得我這麼辛苦，真的對不起』。這些位置大家明白後會多了體諒，（感情）就會好。」但他提醒表達不滿時，切忌指摘對方，否則容易觸及自我防衛機制，建議多說「我」，少說「你」，如「你有外遇其實我很心痛，我很辛苦」。這樣多說自己感受，對方就更容易明白。

3. 有質素相處

維持夫妻關係猶如栽種植物，增加夫妻間有質素的相處時間，有如為婚姻關係灌溉。Angela指有質素相處時間，包括：一、面對面交談而非使用手機軟件溝通；二、共同參與一些夫妻活動，如手作工作坊等，增加深入交流；三、共同參與娛樂活動，增加生活情趣，從而增進感情。

4. 婚前輔導

Angela建議，任何人在結婚前都要做好婚前準備，透過婚前輔導，深入了解自己及伴侶的價值觀、家庭背景等，同時了解婚姻生活將共同面臨什麼問題，如教養子女、財政處理、性愛生活等，以及對方會如何處理問題，從而就處理、相處方式尋求共識。

5. 回想結婚初心

夫妻結婚一段時間，爭執、吵架自然有，不想因而消耗感情，磨蝕關係，鍾國盛建議：「回想當初結婚的原因，或大家一起重現當時的承諾。」

一段婚姻一定有好與不好之處，但很多人吵架甚至離婚時，只會記得所有不好的事、對方負面的一面；但如果想長久維繫一段關係，開心、好的記憶需要時常記起。

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