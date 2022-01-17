研究：探視交接 孩子壓力最大 離婚反目更難斬纜

當婚姻亮起紅燈，一方或雙方決定忍痛斬纜，專家強調，離婚也要講究禮儀，若過程中不斷作出傷害對方的行為，就更難離開這段關係。不忍離婚收場，又如何修補關係？

「離婚是婚姻切除手術，手術時間你想愈做愈長、傷口愈來愈大，還是時間短、傷口小一點？」香港家庭福利會調解服務主任、註冊社工鍾國盛認為， 兩夫婦從相愛相戀走到對簿公堂，難以和平分開的原因，多是其中一方被傷得很深。他曾見過有人離婚時用盡法律手段，打官司十年八載，有人抹黑對方，看得讓人不好受：「離婚就是不想讓以前的傷害繼續傷害自己，但當在做一些事情讓傷害持續，其實更難離開（這段關係）。」

打官司十年八載 抹黑對方

鍾國盛認為無論什麼原因分開，都宜採取和平方式協商，要有共同目標——和平分開。當對方覺得你留有餘地，在討論離婚事宜時，例如金錢瓜葛、子女照顧等，亦會較易商討。家事調解的工作就是幫助決定離婚的夫妻和平分開，「做不成夫妻，但永遠是小朋友的父母，要分工合作，出錢出力，讓小朋友依然有爸爸媽媽愛惜」。

子女陷忠誠矛盾 影響成長

他續指，尤其是有小朋友的家庭，若父母離異時充滿攻擊，對孩子的傷害可以很大。他引述研究指，父母交接子女探視，是小朋友壓力最大的時間，因為他們擔心爸媽有衝突、氣氛僵持，導致心跳加快、皮質醇上升。另外，子女亦可能有忠誠矛盾，是否對媽媽忠心就要討厭爸爸？對爸爸好的話媽媽會有什麼想法？變相「小朋友要想很多去顧慮父母感受」，對他們的成長不健康。

啞忍累積不滿 終會爆發

夫婦相處一旦出現不能化解的爭執衝突，就要離婚收場？鍾國盛指出，關係健康的夫婦會找方法修補，有些不懂修補的，或當沒事發生、抑壓情緒，但當不滿累積，終有一天會爆發。他表示，很多人會找朋友或家人傾訴，其實未必適合；他曾有個案原本有離婚之意，後來想維持關係，但家人朋友聽後施予很大壓力，質疑為何走回頭路，「找專業人士協助的好處就在這裏，能較客觀地傾談」。

自我覺醒 了解問題所在

香港公教婚姻輔導會總幹事、資深婚姻輔導員趙崔婉芬（Angela）指出，夫妻間衝突，常見因為相處時間不足、育兒問題、姻親關係，和溝通方式不正確引起。她分享一個個案，一對夫婦溝通方式存有問題，丈夫認為太太很多時不明白他的想法或對談時所表達的信息，並喜歡與他爭論，但他希望透過討論而非爭論的方式來溝通。及後兩人接受婚後輔導，太太發現自己的溝通方式原來受原生家庭影響，她的媽媽從不會與她討論問題，一有情緒就直接對她發脾氣，使她無意中學習了媽媽用情緒溝通的相處方式。

透過婚後輔導，求助者或可在自我覺醒（self-awareness）的過程中，發現影響婚姻關係的因素，如原生家庭等，從而學習如何更好地維持婚姻。Angela提到求助者的自我覺醒十分重要，了解自己對配偶的不滿，背後所隱藏的渴望是什麼，自己在溝通方式上會否容易令對方誤會或有負面情緒等；透過自我覺醒從而改變，可改善婚姻關係與互動模式。

婚後輔導的重點，是讓夫妻加深對雙方的了解，理解雙方在處理不同問題或矛盾時的看法與相處模式。輔導員會建議有效的相處方式，使他們在婚姻中更好地溝通。Angela指出，「輔導不是叫人發泄不滿」，而是讓求助者了解不滿之下最深層的渴望及原由，找出適合雙方的方式處理婚姻問題。

然而，並非所有夫婦都能透過婚後輔導來維繫婚姻，當中涉及很多影響因素，例如求助者對自己的婚姻及伴侶是否存有信心等，有些夫婦最後仍會分開。Angela說，雙方是否珍惜彼此關係、關係質素高低、雙方是否願意溝通等，都是維繫婚姻的重要因素。

文：張淑媚、植蔚卿

編輯：梁小玲

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