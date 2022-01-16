綠色生活：水化殮葬 節能減碳排 寵物可行，人類有得諗？

水化原理：3個元素

普遍認為，水化於1992年由美國教授Gordon Kaye和Peter Weber發明，最初用於處理實驗動物及感染瘋牛症的牛，後來更用在人類遺體，現於美國21個州、加拿大部分省份及南非等均屬合法，但在亞洲未見討論。Pet To Nature負責人吳文傑解釋水化的3個元素是水溫、水流與鹼性物質。人類遺體放於不鏽鋼密封裝置內，依據體重、性別及防腐狀態加入鹼性物質，之後注水和加熱，分解後會剩餘骨頭，殘餘液體會被稀釋。因香港不能自行埋葬動物屍體，寵物業出身的吳文傑就先從寵物殮葬開始推廣水化，4年來除處理貓狗外，更有倉鼠、魚類和寵物豬等。他解釋處理人類與動物的流程無異，只是處理前者的水化機較大型，而上述3個要素亦有所調整。由於人類的骨頭較堅硬，可用較強的水流和較高的水溫，美國人體水化公司的介紹稱人類須用含5%鹼性物質的水，以148℃分解6至8小時。吳文傑說給寵物的水會較溫和，維持在100℃以下，需約24小時。他將水化比喻為「加速了的土葬」，把原本5至20年的屍體腐化過程縮短，人體變回氨基酸、糖、鹽、肽和骨頭等成分。

水化無濃煙 骨灰保留較多養分

綠色殯葬意指符合環保、節能、簡約以及可持續發展的殯葬方式，並沒有特定做法，綜合來看，水化似乎是可行的選項。據多間美國殯儀館指出，水化的碳足迹為火化的十分之一，消耗的能源僅為火化的一成。水化過程不會釋出濃煙，而火化排放的氣體則包括一氧化碳、二氧化硫、二噁英等，如屍體曾作防腐處理或是有汞合金補牙的話，更會產生其他有毒氣體，污染環境。火化時通常連同死者的靈柩或陪葬品焚燒，但這些物品都不能放在水化機內，故分解出的骨頭較純淨，不像火化般攙雜多種物質。這些骨頭通常先經風乾，再研磨成骨灰。吳文傑說不少主人為寵物選擇海葬或花園葬，由於水化溫度不高，保留的養分如鈣和磷會較多，令骨灰的作用如同種植或養魚的骨粉。在外國水化的人類遺體，事前毋須像火化般先移除心臟起搏器，完成水化後，外科植入物和髖關節代替物等金屬的狀態光潔完好，可送到金屬冶煉廠回收。

所謂「鹼性物質」，吳文傑表示人或動物用的通常都是氫氧化鈉與氫氧化鉀，「是做肥皂或洗髮水的成分，家人會感覺較溫和。對環境也沒太大傷害」。水化排出的液體呈奶白色，經過機器稀釋和調節酸鹼度後，吳文傑會將水儲在水缸，用來灌溉紀念花園，「有外國研究指出，這些液體適合養護高爾夫球場的草坪」。然而，他補充說，水化始終用電，「不代表完全沒有影響環境，但比火化低很多」。目前，他在澳門、菲律賓、加拿大也有分部，下一站將到台灣。比較各地的水化發展，他覺得亞洲的環保意識較弱，華人較難接受新的遺體處理方法，像香港有人會懷疑是否等同「慢煮」或用鏹水。當然，外國也不是一面倒支持，有民眾聯想到劇集《絕命毒師》的經典「化屍」情節，這次大主教圖圖以身作則，相信釋去不少疑慮。

傳統殯葬vs.綠色殯葬

「一位難求」向現實低頭

水化是否與華人入土為安、慎終追遠的文化有所牴觸，難以獲長者接納？港大社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲長期關注善終教育，表示長者觀念有所改變，從前希望「有人拜」，近年明白家庭規模縮小，拜祭的親人或後人人數不多。同時，亦知道香港「一位難求」，要不價錢貴，要不抽籤，「骨灰龕以十萬做單位，私營墳場或要有數以百萬的捐獻」。即使有幸在公眾墳場土葬，滿6年後也得遷移或撿拾骨殖，故長者也開始支持綠色殯葬。但火化設備老舊、輪候時間過長又是另一有待解決的問題。宗教信仰方面，她說香港人大多是「實用主義式拜神」，未必有太多顧慮，但天主教與基督教則相信基督再臨，人會在死後復活過來，「（這想法）都要向現實低頭，沒什麼人負擔到，在墳場想放細格的骨灰都好艱難」。她和母親均是綠色殯葬的踐行者，她於2019年把母親骨灰撒在薄扶林道墳場的紀念花園。

陳麗雲說傳統殯儀習俗與公共衛生及感染控制息息相關，如披麻戴孝、檻火盆、治喪後3個月不往來，「為何死亡這樣多禁忌？殮葬這麼多規限？因為以前死亡好多是死於傳染病，認為屍首和親人都帶着病菌，用碌柚葉、燒掉孝衣孝布，就是消毒程序」。多倫多曾有逾150人因出席SARS死者喪禮而受感染；現在全球死於新冠疫症達500多萬人，西班牙、印度等地須處置大量屍首，她認為比起火化，化學水化可能是更適合大規模處理屍體的方式。因水化不會排出氣體及能夠殺菌，吳文傑舉例說，印尼已有機構為交通意外身故的人作水化殮葬。

水化沒火化那麼粗暴？

人類火葬的溫度為870℃至980℃，於1至3小時內完成。維吉尼亞理工大學副教授Philip R. Olson研究的是科技與倫理及水化殮葬，他形容：「把外婆火化像很粗暴。相反，綠色火化（指水葬），是把外婆放進熱水浴。」這或說中許多親屬或寵物主人的想法。吳文傑解釋寵物和人類由60％至80％的水組成，比起高溫火化，主人會認為水化更尊重寵物，貼近身體本質，走得會更舒適。水化後的骸骨要風乾才可研磨，最快速的方法是放進焗爐，但主人一般較難接受：「他們認為水化是天然的過程，為何最後一步要用火焗牠呢？」所以目前的做法是用抽濕機，需時約3至4日，也研究過天然風乾則需約兩星期。

火化留下的骨頭碎片相當於身體原有質量約3.5%，而水化保存的碎骨則相當於約4.5%，骨骼結構亦較完整，所以外國有人會保留遺骸來辦葬禮。無論人或動物留下的金屬或關節植入物，都有家屬或主人會留為紀念。水化骨灰的處理與火化後的無異，吳文傑說較多人會選擇種植盆栽，因老一輩覺得存放骨灰盅在家或影響家人，故通常會租用龕位或把盆栽帶回家照料，讓骨灰化成泥土養分。陳麗雲則談到外國更有創意，例如可將骨灰變做鑽石、放煙花、製成人造珊瑚礁，更有人用來紋身、製作黑膠碟，但香港法例則較多規限。

香港水化可行？ 牌照法規要求

吳文傑的器材從美國購入，該美國公司因專門製造水化機，已提供詳細的使用說明和建議的水化配方，要上手並不難，現在他們已可以按經驗，自行調整水化比例。牌照方面，水化亦較火化簡單。如果要把水化液體排出，須申請排污牌照。另外，他要為鹼性物質申請相關儲放牌照。因不涉及燃燒程序，未有觸犯《空氣污染管制條例》，他說環保署曾派人磡查，也指對環境的危害較火化小。

既然好處那麼多，為何水化在多個地區仍未合法？吳文傑認為這與各地法規不同有關。曾有新加坡的人體葬儀公司與他接洽，他把多個水樣本寄去做檢測，但仍未能符合當地要求：「測過對環境絕對無害，但最關鍵的是油分太高，未做到當地標準。」但在加拿大的分公司，政府則准許排到污水渠，甚至毋須申請牌照。他說菲律賓分店開業兩年，因當地人較具西方思維，生意額已是香港數倍，也相信台灣人較尊重動物權益，未來在台灣也能發展。但若想在香港推行人類遺體水化的話，他則認為法規較難配合，但又不完全絕望，因火葬在1962年開始設立，也是近20年才變成主流。他想在土葬和火葬外，提供多一個處理遺體的方法：「希望在我兩腳伸直時也做水化，我覺得是個不錯的選擇。」本報曾向環保署查詢水化是否潛在的環保殯葬選項，但署方表示因主責的是食環署，並無補充。陳麗雲則認為死亡是人的生命終結，牽涉民政、家庭、衛生、健康等方面，現由食環署負責，是欠缺全面考慮。

香港大學秀圃老年研究中心2017年「終老的選擇」問卷調查顯示，56歲或以上的受訪者中，有37.5%已為自己準備身後事，如殯儀安排。陳麗雲說現今60至70歲的長者大都受過教育，思想亦較西化，若鋪陳利弊，例如比較碳排放數據，價錢又吸引，她相信長者會因其經濟效益和公民環保意識，考慮水化殮葬。其實除了水化以外，近年還有瑞典研發、用液態氮的「冰葬」（promession），也是為減低碳排放。21世紀的死亡，已經不是一己之事。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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