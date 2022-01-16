{古代香港達人}Dexter 跳出殖民史 香港故事豈止小漁村

香港史 從7000年前說起

Dexter在大學任兼職講師，教授香港史，「我問學生，你覺得香港歷史有多久，你覺得我們應該從哪一年開始教？」答案是他從新石器時代開始教，早在約7000年前，香港就有人類生活，考古學家在西貢、南丫島等沿海地區發現遺址，挖掘出石製工具、魔鬼魚和鯊魚魚骨等。Dexter把香港歷史，定義為在香港這片土地上發生過的任何事。他在Medium上撰寫關於香港古代歷史的故事，如海盜張保仔打敗清朝水師；為什麼地皮叫地皮，新界氏族如何成為地主；清朝為了斷絕沿海地區對鄭成功的補給，實施遷界令，清空整個香港。

常說香港以前是個小漁村，但Dexter說這並不完全正確，宋朝之前的香港的確較多人以海謀生，從事漁業、養蠔、採珍珠、曬鹽等海洋產業，但宋朝後大量北方居民向南遷徙，這些原本從事農業的新移民來到香港後，佔據最肥沃的土地務農為生，包括新界五大氏族，「所以古代香港最發達的地方是元朗平原，以及不同河流的平原，即是上水粉嶺」。山高皇帝遠，官府對香港土地制度管束不嚴，這些最先到香港的移民就佔領土地，成為地主，租地給遲來的移民，「好誇張，錦田鄧氏的地由錦田、八鄉、元朗這一帶，再到荃灣、青衣、大嶼山、長沙灣、深水埗、尖沙嘴，到香港島都有他們的地」。這些大地主還經營墟市，控制誰能夠售賣貨品，興建前往墟市的橫水渡、橋樑，儼如今天的地產霸權。不過曬鹽仍然是香港第一產業，可能大家略有所聞，觀塘舊稱「官塘」，曾是官府的鹽田，但鹽場的規模原來不止於觀塘，「範圍好闊，無人百分之一百確定這個鹽場有多大，如果你看蕭國健（歷史學家）的說法，他認為鹽場的範圍，是由尖沙嘴到觀塘」。一個鹽場的範圍，差不多等於今天整個九龍，「因為是官方的生產基地，所以規模好大，產量也好高」。

歷史不等於歷史教科書

由小學開始，Dexter已是歷史迷，小學時已經熟背中國朝代表，還沾沾自喜地跟老師炫耀，常識科凡考歷史都拿滿分。「我的啟蒙應該是兒童小說，何紫的兒童小說」，何紫是兒童文學作家，自1970年代起開始創作兒童文學，「不知道為什麼，看30年前的小朋友，我覺得很有共鳴，我想知道以前的香港係點樣」。他小時候在西環居住，何紫書中有不少故事也取景自西環，「例如屈地街有間模型舖，我知道屈地街喺邊，成日去，但我不知道原來那裏以前有間模型舖」。他開始想知道更多香港的過去，對歷史產生興趣，天天流連圖書館看兒童歷史書，樂此不疲，小四、小五看金庸，也看得懂「射鵰三部曲」的時空背景，搞清遼、金、蒙古、宋的愛恨情仇，「我也不知道為什麼不覺得悶，完全不覺得。這個問題困擾我好耐，為什麼我覺得歷史好有趣，但無人咁覺得」。

高中時Dexter修讀中史科，雖然課程絕少教授香港歷史，但他的中史科老師特地選擇有香港內容的選修單元「時代與知識分子」，介紹何啟——清末民初香港著名的基督徒醫生、律師、政治家和企業家，香港第一位獲封為爵士的華人，課程內容讓學生對香港史有基礎認識。老師還不時帶學生參觀古蹟，「我們學校在西環，所以去看孫中山史蹟徑、高街鬼屋。其實老師講的我唔記得晒，但記得好多mindset，歷史不等於歷史教科書，這件事好重要，教科書以外還有好多可以explore的地方」。Dexter的中史老師畢業於歷史系，教導學生除了背書，更要有歷史學的思維，「例如史觀的概念，或者批判思考，一定要看證據，要看史料」。

修讀歷史系 昔日史觀被推翻

這個概念在Dexter心中種下種子，在大學再接受完整的歷史學訓練時，真正明白老師的教導，歷史是什麼一回事。「上歷史系一年級，第一個禮拜第一堂，我們上史學導論，老師第一句說話就是，這個世界沒有中立的歷史」，Dexter小時候接受的教育，都說歷史是客觀中立，讀歷史是為了追尋真相，但大學卻推翻過去他相信的一切，「那一刻是好震驚的」。大學教他歷史如何不中立，研究為什麼不同歷史學家有不同史觀，不同角度，「寫歷史的人必然會受他自身的教育、立場、身處的社會所影響，只要經過思考再落筆，就不可能完全中立」。

新史料推翻舊定論 歷史無「自古以來」

回看中學的教科書，Dexter真正明白為什麼中學老師說有些地方並不準確。「例如匈奴，其實明明是漢朝侵略匈奴，但教科書不會這樣寫，教科書寫的是『平定』匈奴」，中學時的他也納悶過什麼是平定，但還沒細想清楚就要考試，先背書應付考試再算。教科書還會教宋朝積弱，重文輕武，而被蒙古所滅，「但現實是蒙古人征服亞洲，再征服歐洲，宋朝打了幾十年，我不覺得可以說宋朝是積弱」。教科書還常常出現追不上最新學術研究結果，而跟史實不符的情况，「例如慈禧太后挪用海軍軍費，從來沒有這件事，早10年8年前，已經被歷史學家推翻了」。最新學術研究指，慈禧巧立海軍經費的名目籌款修建頤和園，然後把這筆資金拿去投資，得來的利息就用作補貼頤和園，但沒有動用本金。

什麼是傳統？

歷史是一個不斷推翻過去的過程，歷史學家發現、新考古發現，或者對過去的史料有新解讀，就會推翻之前的定論，「所以專業的歷史學家不會用『自古以來』，因為沒有東西是不變，人類歷史是不停地變化；歷史學家也很避忌用『傳統』二字，什麼是傳統，哪一年的版本才是傳統？」歷史沒有自古以來，沒有中立，也沒有真相，「但我們經常都被灌輸歷史有真相，有絕對真實的歷史版本，所以我不喜歡人說我要還原真實的歷史，沒有這回事」。當他以香港為本位，書寫香港歷史時，他也不標榜自己是找尋真實的香港，只是希望普及象牙塔的學院知識，讓香港人能對自己身處的地方有更多想像，「學院的歷史學家好離地，不跟公眾接觸，香港古代史其實好多書，不過全部都是英文，沒有人翻譯做中文給大家看」。香港有不少歷史學家花了半輩子深入新界鄉村，甚至特地租住村屋，天天跟村民聊天，收集族譜，如前港英政務官夏思義、歷史人類學家科大衛，「所以要寫，將學術研究的成果帶給公眾」。

入廟看香港 別錯過碑文

Dexter在自己的書中整合歷史學家的研究，以有趣角度切入講解香港歷史，帶讀者看香港的廟宇。「大家覺得廟咪廟囉，一棟舊的建築物，有人會去拜神，有什麼好睇呢？但入去可以看到好多東西」，他說廟宇常藏有文物，例如一踏入門口，頭頂的牌匾通常至少有100年歷史，旁邊的銅鐘或有300年以上，「成日見到叔伯拿着木棍，一下打落去，心都離一離，大佬個鐘有300年」。廟宇中的石碑碑銘也能娓娓道來二、三百年前的香港模樣，「我哋歷史系有個說法，入廟要搵碑，廟一定有好多碑銘，記載哪一年重修重建，有什麼人捐過錢」。從誰捐錢捐最多，就能看出那條村誰最有勢力。有時石碑還會記載捐款人的居住地，在沙頭角的山咀村協天宮，石碑上有逾千名捐款人都不是來自香港，「來自古巴、南洋、澳洲，那個年代出洋打工的人捐錢回來」。石碑立於19世紀末，當時不少沙頭角村民為了謀生遠渡重洋。

在古代，廟宇除了是祭祀場所，亦是政治和社區中心，是村民集會的公共空間，每條村至少有一個神廳，每一個鄉約至少有一間廟，「所有社區事務都在廟裏面處理，所有政治活動甚至政治聯盟都以廟為中心，譬如沙田九約是一個村落的政治組織，以車公廟為中心」。所以廟宇的石碑除了有修建廟宇的公告，官司糾紛的判決結果也會鑿碑放於廟宇，以公告天下。農村最多的官司就是佃農和地主的租務糾紛，石碑還會一式兩份，一塊放於地主那條村，一塊放在佃農那條，如元朗舊墟大王廟有一塊，十八鄉大樹下天后廟也有一塊。香港最古老的天后廟是清水灣大廟灣的大廟，建於1266年，大廟後也有石刻，是關於宋朝官員嚴益彰到此一遊，石刻講述他為何來此。

香港與嶺南文化的差異

「一般人可能未必會想像300年前的元朗社會是怎樣，300年前的人怎樣在大埔生活，覺得不太關自己事」，但細看300年前的石碑，香港人或會看到自己的影子，看到往日香港的獨特文化。他說不少研究香港古代史的學者輕易直接把中國歷史套入香港，以為古代香港社區和嶺南文化一樣，但兩者始終有差異，如19世紀的清末時期，廣東省的廣府人和客家人之間劍拔弩張，衝突有如內戰，持續十多年，牽連幾十個縣，死傷幾十萬人，「但同一時間的新界，廣府人同客家人是好和平」。香港常被形容是「借來的地方，借來的時間」，Dexter想透過說香港的歷史，講香港人的故事，「邊個借邊個呢？香港就是香港人的地方，香港人沒有問任何人借香港的地方生活，香港人本來就在這裏」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao