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movie chic movie style：《犬山記》見山不是山的隱喻

【明報專訊】新西蘭導演珍甘比恩憑新片《犬山記》，先在威尼斯影展奪最佳導演，後在美國金球獎的劇情片類奪，最佳電影和最佳導演。看來在奧斯卡奪獎的機會也不會低。

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