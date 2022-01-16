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2022年1月16日星期日
星期日生活
星期日現場：少甜女團的逆風之路
一覺瞓醒年初四
例外的兩制
誰人日記：我的志願（上）
三十而立：明知山有虎，仍在虎山中：專訪年輕政治學人關仲然、鄧逸軒
影像特區：再見了，不一樣的童年
平安祭：脆弱而平安，容格的共時體驗
開門讀書：攬炒的反行為
圖文城市
讀書：構建獨立音樂文化網絡 亞洲巡演的《迴路》
阿貓阿狗：#129 防疫
在大學教植物學：斷橋、殘樹、思雲章
同場加映：從Succession看有錢人的真實嘴臉
movie chic movie style：《犬山記》見山不是山的隱喻
魂牽夢縈：《變鈦》自由電影
家明雜感：薛尼波達一生化雨春風
咩世界：第224期 ／虎
星期日文學‧死與變：回顧詩人鄭敏、古蒼梧
{古代香港達人}Dexter 跳出殖民史 香港故事豈止小漁村
讀食時光：家常咖喱牛肉 難忘椰漿辣油
見字抄經：唯識派破執著 世界皆是虛構
綠色生活：水化殮葬 節能減碳排 寵物可行，人類有得諗？
通識導賞：隕石撞地球純屬虛構？ 科學拆解Don't Look Up瘋狂劇情
未來城市：香港藥物冷凍鏈 「疫境」殺出重圍
在大學教植物學：斷橋、殘樹、思雲章
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【明報專訊】民主女神像已經被移走，大學站廣場回復素顏，植物重新成為廣場上的焦點。
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星期日現場：少甜女團的逆風之路
一覺瞓醒年初四
例外的兩制
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