最好的樣板，就是前中聯辦主任王志民。如果說2019年的反修例風波暴露了中聯辦長期以來香港工作的失誤，但王志民當時到任才兩年，這期間除了講過些「行埋一齊」之類的冷笑話，官聲並不算太差，只不過風頭火勢時坐正三煞位，被調往中央黨史和文獻研究院，還熬到頭髮全白（據說後來染回黑髮）。他的前任張曉明，也被從港澳辦主任降為副主任，全國政協副主席夏寶龍空降做了港澳辦主任，中央的香港工作架構也從此改變。

回過頭想想，造成反修例風波的原因，是港府責任更大，還是中聯辦、港澳辦責任大？為什麼中聯辦、港澳辦因此就要換帥，乃至整體內部「大換血」？正如筆者在此前的文章中所說，有些地方的吏治就是比另一些地方更嚴——廣州市砍幾棵榕樹就有10人被問責，原本是「明日之星」的市委書記，也去了省人大任閒職。

那港府做了什麼調動？政制及內地事務局長聶德權改掌公務員事務局，算不算「削權」？政務司長張建宗在「健康沒問題」的情况下離任，換上「武官」李家超，算不算「問責」？似乎都不算，聶德權還在防疫事務上大權在握，張建宗也收穫了林鄭滿滿的「感謝」。

哪像內地的官員被問責，先開個全省（或全市）領導幹部大會通報批評，講一通深刻檢討、堅決杜絕、落實整改、堵塞漏洞。然後被免職（或降職）的官員從此政治死亡，就算隔數月、數年轉任新職，也會被輿論盯上。君不見曾因處理SARS不力而引咎辭職的北京市長孟學農，到國務院南水北調辦公室「過冷河」4年，復出擔任山西省長後又因2008年襄汾潰壩意外而黯然下台；之後他到中直機關工委、全國政協任職，每逢兩會，都有好事記者認出他，追問他「N起N落」的傷心事。

在香港恰恰相反，從第一屆特首董建華開始，每個特首都經歷過民望急跌、街頭示威、要求其「下台」的時刻。如果北京判定社會運動不是因為他們的施政失誤，而是因為「境外勢力」破壞，那麼他們就自動成了與「境外勢力」鬥爭的好同志（畢竟還被制裁了），中央當然要全力支持。

不僅現在要支持，未來也要支持：林鄭月娥在本屆任期僅剩半年時提出政府部門大改組，被外界認為尋求連任味濃，包括她《施政報告》中的北部都會區等宏圖大計，都似是想要擼起袖子再大展拳腳。無論「梁粉」張志剛在專欄如何氣得跳腳，建制陣營內部如何對林鄭不滿，她只需要四個字：「中央支持」。

當然，下屆特首還有一個重要任務，就是廿三條立法。在《港區國安法》生效的背景下，廿三條立法難度應比往日降低不少。不過始終有前車之鑑，要完成立法未必是一帆風順，在本港可能會引發民意繼續向下，在國際上或者會招致反彈。其他人大概是「明知山有虎」，還是讓「好打得」的林鄭去啃了這塊硬骨頭，反正無論是民望低還是被制裁，在她身上都是既成事實。

這種情形讓筆者想起2009年的新疆「七五」騷亂，時任自治區黨委書記王樂泉自然要為此負責，但他並非即時去職，而是到了2010年才被調回北京，其職務由張春賢接替。當時坊間普遍認為，馬上撤換王樂泉亦不利於新疆幹部隊伍穩定，而他也需要做完「善後」才走，不能為繼任者留下爛攤子。

從這角度想，會不會林鄭其實是需要為反修例風波負責的，只不過她要做完「善後」——完成廿三條立法，或者也可以叫做戴罪立功，總之不能再拖到下一任——而要完成這一步，她首先需要連任。當她做多一個任期，年事已高的董伯伯也是時候卸去全國政協副主席一職，空缺就可由她頂上，排名位於梁振英之後。如果她不連任，又不像曾蔭權那樣有罪在身，那她還要不要像董、梁那樣做「國家領導人」？那就頗費一番思量了。

「洪門宴」事件爆出

不過，「洪門宴」事件突然爆出，香港官場醜態畢露，不僅在市民面前，也在中央面前。如果換人只不過是用一班忠誠廢物換另一班忠誠廢物，那離中央的對香港的期望還差很遠。非建制陣營固然對事件大加撻伐、或是尖酸挖苦，建制陣營內部也十分不滿，尤其是播疫導致「通關」一推再推，那可是建制派念茲在茲的「頭等大事」。

有趣的是，內地傳統傳媒對「洪門宴」事件幾乎絕口不提，唯一有報道過事件的，竟是《人民日報》社旗下的《環球時報》。不過報道也沒有提洪為民，而是說「10名港府官員出席私人聚會」。至於誰誰誰攬女唱歌、誰誰誰在竹篙灣破口大罵，這些一概不報。林鄭既表示要調查事件，但被傳媒追問民政事務局長徐英偉會是否需要引咎辭職，她又迴避不答。

大概她心裏已經有了對徐英偉等人的處理方案，只是還未有下最終定論。香港人在看，中央也在看，如果她不是大刀闊斧，大概中央也很難「收貨」，那她原本看似順理成章的連任之路，突然就起了波折。是不是炒了徐英偉等人、她完成切割，就可以繼續當無事發生過？最好是，或者大家都假裝是。但如果是，她為什麼不早點下這個決定？

要知道，「洪門宴」如果發生在內地，屬於情節嚴重、影響惡劣的「窩案」，幾乎可算「塌方」，這種情形下還按兵不動，是想留着徐英偉過完農曆新年嗎？好在是「一國兩制」，否則國家領導人的批示可能已經發到，各級公務員要「學懂弄通」箇中精神了。

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文˙余衡方

編輯•蔡曉彤

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