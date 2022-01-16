雖然確診宗數仍然有限，但其實很容易感覺到受疫情牽連的人正在幾何級數遞增：忽然被捉入竹篙灣隔離而無法應約的友人，糊裏糊塗被框進「小區」然後不停被勒令接受檢測的鄰人，再而是忽然停工失去收入的不同工種，還有好辛苦撲到飛但最後要延期的受歡迎演出等；但這些似乎都並不影響特首「跑馬仔」的關注度與話題性，有關林鄭會不會連任，又或有哪位「黑馬」，除了一項，就是至今仍未聞任何明確處分的高官「百人派對」事件，且看余衡方的分析。

除了流動採樣站外的長長人龍，限聚下的市面其實冷清不少。戲院關閉，又回復到窩在家中看串流電視電影的隱閉日子，有一隊女團卻適時誕生，而且迅即成為熱話，至於走出多不一樣與不凡的路，大家拭目以待。

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編者話˙黎佩芬

圖˙鍾林枝

編輯•蔡曉彤

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