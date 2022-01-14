留家抗疫好幫手 「吸塵王」偵察封鎖微塵

吸塵機幾乎是家家必備的打掃家電，但很多人並不知道，如果一台吸塵機封密程度不足，吸入塵埃污垢後，會從機身噴回室內。吸塵機品牌Dyson新推出的2022年旗艦型號V15 Detect無線吸塵機，除擁有品牌歷來最強的吸力外，最重要是特設雙重過濾封密機身設計，以防家居受到二次污染。

V15 Detect 密封機身防二次污染

V15 Detect共有Total Clean、Absolute Extra兩款型號，Total Clean宣稱能捕捉並密封99.99%小至0.3微米懸浮微粒及致敏原；Absolute Extra則用上更強的後置HEPA濾網，宣稱能捕捉99.97%小至0.1微米的微粒，過濾效能是Dyson歷代無線吸塵機中最強。Absolute Extra還採用全機密封過濾系統，雙重HEPA過濾，確保吸入的塵埃和污垢都鎖在集塵筒內，不會再度釋出。

摩打每分鐘12.5萬轉 吸力歷代之冠

除了過濾效能外，V15 Detect的吸力亦是品牌歷代之冠。內置的hyperdymium摩打每分鐘達12.5萬轉，吸力高達230AW。而且機內設有壓電式聲學感應器，能每秒1.5萬次量度塵垢量及大小，當用家以自動模式打掃時，感應器偵測到有大量灰塵，吸塵機的智能系統便會自動調節摩打提升吸力；當灰塵減少後，吸力會回復正常水平。同時，灰塵量會在機頂的LCD屏幕顯示，有助用家了解吸塵機吸入了多少灰塵，以及微粒的類別。Dyson Root Cyclone氣旋集塵專利，則可確保吸塵機吸力不會受阻，持續而強力地清潔家居。

雷射綠光一照 微塵無所遁形

上代Dyson V12配置的雷射灰塵偵測技術，今代也保留下來。綠色雷射二極管與智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭結合，綠色雷射光以特定的角度及距離照向地面，從而顯現地板上的隱藏灰塵，無論多微細都無所遁形。同樣來自V12的錐形刷條設計防纏結螺旋吸頭，今代繼續配備，可將毛髮由下而上抽捲入集塵筒內。至於全新的智能變速吸頭，內藏56個細小聚碳酸酯齒梳，吸塵時可防止毛髮纏繞於刷毛上，並自動從刷條清理毛髮，打掃就更加方便。●

Dyson V15 Detect規格

吸力：230AW

集塵筒容量：0.54L

續航力：最長60分鐘

主吸頭：智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭、防纏結智能變速吸頭

配件：2合1組合吸頭、軟毛塵掃、頑固污垢塵掃、低處清潔轉接頭、LED隙縫吸頭、延長軟管、防纏結螺旋吸頭、配件收納夾

體積／重量：250×266×1086mm／2.61kg

售價：$6380（Absolute Extra，連替換電池）、$6080（Total Clean）

查詢：3065 9666（Dyson）

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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