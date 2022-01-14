15年新會東甲紅皮陳皮發功 貴氣蘿蔔糕 陳皮點睛

做蘿蔔糕的材料離不開臘味、蘿蔔，粘米粉，可有想過加入遠年陳皮，為清甜豐腴的蘿蔔糕帶來一絲陳皮幽香？

陳皮來自橘子果皮曬乾或烘乾而成，是常見中藥材，治咳嗽痰多等疾病。民間深信陳皮的陳年時間愈久愈好，藥效更顯著。大師姐（麥麗敏）是陳皮愛好者，收藏過千斤陳皮，每天用一瓣陳皮焗水飲當養生；近年更鑽研如何用陳皮做出更多菜式，讓更多人享受到陳皮的好處。最近她便製作出本地陳皮鮮肉腸，肥瘦肉比例為三比七，加入大量陳皮絲，中和臘腸的油膩，餘味清香。

大師姐伙拍文華東方大廚徒弟

恰巧地，大師姐徒弟、現任香港文華東方酒店文華廳中菜行政總廚黃永強亦對陳皮有研究，閒時會以30年陳皮製作成陳皮檸檬蜜糖送贈好友、熟客。去年師徒偶然談及陳皮，希望研發新菜式，遂以賀年食品之一的蘿蔔糕作嘗試。他們花了2至3個月反覆試驗，發現陳皮太多，味變苦；太少，又欠香氣，幾經測試終於拍板，最終每底蘿蔔糕使用約2至3瓣分量的陳皮絲和碎，製成遠年陳皮蘿蔔糕。

今次他們選用的15年新會東甲紅皮陳皮，原來大有來頭。大師姐分享，東甲陳皮是新會最享負盛名的陳皮之一，近年價錢節節上升，500克15年陳皮的市價賣$5000左右。她隨即展示一個巨型玻璃樽，正是其珍藏的15年東甲陳皮，打開蓋，撕下內蓋封條，隨即傳來清新果香，每瓣完整，在燈光下顯現出密密麻麻的圓點油室（即果皮儲存揮發油的地方），是為佳品。

厚切香煎 激發陳皮味道

何解挑選15年陳皮，原來當中大有講究。大師姐指30年陳皮有較高藥用價值，用來入饌有點浪費。年輕一點的陳皮比較適合入饌，可是1至3年太嫩，有苦味，6至7年則只有果香但欠層次，皆不適合；10至15年陳皮有果香、陳香，能提升食味，適合入饌，15年更香醇。

陳皮以外，其他用料也講究，白蘿蔔選用本地蘿蔔，要重秤多水，切成8毫米粗，口感最佳。海味則選用日本宗谷瑤柱，加入大師姐已用上超過10年的印尼白蝦米；再加入本地製作的陳皮鮮肉腸粒、粘米粉等材料而成。此糕可蒸可煎，隔水蒸的口感軟熟，剛蒸好時灑一點白芝麻，增添香氣。不過黃師傅認為香煎更能吃出陳皮香。每盒底部有印痕，每片約1.2至1.3厘米厚，按這厚度切件，用中火煎香兩面。先吃原味，帶陣陣陳皮幽香，亦吃出蘿蔔的清甜、臘味的肉香；愛冶味的，可沾XO醬食用。●

大師姐×文華廳「遠年陳皮蘿蔔糕」訂購方法

◆ 大師姐

截單日期：1月21日

送貨日期：1月22至26日

運費：每單運費$80，全店購滿$600免費送貨

網店：www.dashijie.com.hk

查詢：5131 3230（WhatsApp 大師姐）

註：只於大師姐網店出售，不設門市零售

◆ 香港文華東方酒店

截單日期：1月28日

自取日期：即日至2月6日

送貨日期：即日至2月6日

自取地址：中環干諾道中5號

香港文華東方酒店閣樓文華餅店

網店：bit.ly/33wAhda●

改良媽媽食譜 蘿蔔糕現葱油香

太子大南街的私房菜「月 Evening」，由兄弟檔Jim與Chris主理，憑真材實料的火鍋湯底，吸引不少老饕專程捧場。今年他們再度推出「月•私房臘味蘿蔔糕」，選用約1斤重的重秤多水「白玉春」白蘿蔔，從百年老店源興香料入手的高質胡椒粉，加上本地製造的甘香半肥瘦臘腸、日本瑤柱製成。做法源自媽媽的食譜，並加以改良以提升食味。

煎至燶邊 口感外脆內軟

跟坊間蘿蔔糕最不同之處，是他們加入葱油。弟弟Chris將乾葱炒成葱油，加臘腸粒、臘肉粒、蝦米、瑤柱、煲過的蘿蔔粗條與幼條等，混和蘿蔔水、粘米粉煮成糊狀，再蒸煮而成蘿蔔糕。「以前媽媽每次做蘿蔔糕都落很多料，可能因為給家人食，特別足料。」Chris剛說完，哥哥Jim隨即笑說：「不過我們的版本更多料，總之啖啖都有蘿蔔、臘味！」所言非虛，肉眼可見，蘿蔔糕表面鋪滿蝦米、炒香的半肥瘦臘腸和臘肉、日本瑤柱絲；橫切面更看到密密麻麻的蘿蔔粗條、幼條和配料！Chris推介厚切1.5厘米，煎至兩面帶燶邊焦香，外脆內軟，蘿蔔和臘腸密密麻麻，口感豐富，更啖啖帶胡椒香！順帶一提，今年新增「月•私房芋頭糕」，芋頭豐富濃郁，帶五香味道，芋頭控別錯過。

月 Evening

預購截單日期：1月22日

自取日期：1月15至30日

地址：太子大南街124號地舖

訂購及查詢：9663 6345（WhatsApp）●

豬油渣×蘿蔔糕 邪惡合體

2020年12月於佐敦開業的西關老祖，是本地罕見的廣州西關手工瀨粉專門店，除瀨粉外，瑤柱蘿蔔糕亦是店內另一王牌。外觀看似平平無奇，「其實我們加了豬油渣，煎起來特別香口」，負責人之一YC解釋，他們會將黑毛豬肥膏切碎，煉油時取得豬油渣。

將蘿蔔切成粗條和幼條烹煮，拌勻炒香的臘腸、臘肉、蝦米、瑤柱、蘿蔔水、豬油渣、粘米粉等材料後，用法式陶瓷盤盛載，蒸煮成蘿蔔糕。糕底偏結實，適合用中火煎香兩面食用，因含有豬油渣，煎過後特別香口。沾麻辣油食用十分冶味，亦適合用XO醬翻炒。2022年新增農曆新年限定「老祖‧黑松露蘿蔔糕」，材料有白蘿蔔、蘑菇片、黑松露醬及煙熏豬肉等。

西關老祖

截單日期：1月25日（需兩天前預訂）

自取或送貨日期：即日至1月30日

運費：貨到自付，滿$500免費送貨

地址：佐敦文苑街18B號（佐敦店）

訂購網址：www.saikwanlojo.com

查詢：6382 4270（WhatsApp）●

重磅靚糕 啖啖清甜蘿蔔

隱世糖水網店「辛の作」於2019年末開業，因腐竹薏米白果糖水等真材實料糖水而贏得口碑。創辦人Sunny本姓辛，任職金融界多年，2009年曾開設私房菜館辛公館約1年多，當時改良過友人的蘿蔔糕食譜，製作成深受歡迎的「豐衣足食蘿蔔糕」，再度在其網店推出。Sunny嚴選重秤肥美的白蘿蔔、香港製造的臘腸同臘肉、青島瑤柱、鮮甜的泰國黃枝海蝦米、日本芝麻等材料製作而成，每底糕約為1000克，當中蘿蔔絲佔750克，一啖咬下，蘿蔔絲填滿口腔，濃郁清甜！

辛の作

預購截單日期：1月17、24日

自取及送貨日期：1月21、28及30日

運費：蘿蔔糕購買2盒起，或1盒＋指定糖水及食品可送貨（只限樓下交收）。港島區每單運費$40，九龍及新界區$30；滿$800免費送貨

訂購及查詢：6442 7878（WhatsApp）●

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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