showcase：阿部千登勢× Errolson Hugh 實驗剪裁 「結合」對立概念

sacai在2022年春夏男裝及早春女裝系列中，找來Acronym為聯乘品牌。Acronym始於1999年，由設計師Errolson Hugh及其前女友Michaela Sachenbacher於德國慕尼黑創辦。品牌起初規模極小且行事低調，卻以極致設計和做工精細的機能服裝打響名堂。Acronym的風褸尤其被外界推崇，設計處處可見着重機能的精心佈局，例如密集的拉鏈口袋均為擺放特定物件而設，因此口袋會有不同的形狀而不限於標準的長方形，連提取物件的角度也仔細講究。各款風衣亦設有多重「機關」，例如位於袖口的手機袋、設有魔術貼可貼上耳機的衣領、短褸內藏可伸延的下襬、一拉即脫附於風褸的帽子、令風褸能快速脫下的快拉拉鏈，以及可將風褸直接背在身上等，設計理念和機能細節有如城市軍服。由於服裝用料講究和設計複雜，令產量極少兼價格高昂，但動輒過萬港元的Acronym風褸依然有價有市，品牌亦受到Nike和Stone Island等品牌垂青，邀請合作聯乘。

Acronym主腦Errolson Hugh的父母為牙買加華僑，成長於加拿大的他學成後就與Michaela Sachenbacher前往慕尼黑發展設計事業。外表冷酷的他經常粉墨登場展示品牌設計，在品牌官網就有短片示範衣服的「用法」，例如把隨身物件放置於特定口袋，以快拉拉鏈快速脫下風褸並背在身上，或掏出褲子口袋裏的十數件隨身物，除了手機、銀包、鎖匙外，還有馬來武術用的虎爪刀和噴漆等。自小學習空手道的他又喜歡在短片中「露兩手」，穿上品牌服飾施展連環踢腿、揮舞雙節棍等，令Acronym顯得分外叛逆和型格。

將功能軟化 圓滿「結合」

sacai找來風格如此強勢的Acronym聯乘，可會被喧賓奪主？老實說，2022的春夏男裝系列確有被Acronym的機能服裝搶了點風頭，尤其在以風褸為主的造型。但在同時發布的初春女裝系列中，sacai卻把這個剛陽的強勢壓下，只因sacai設計師阿部千登勢（Chitose Abe）一向善於把軍服、功能服等元素，以實驗剪裁與女裝融會貫通。系列以「結合」為主題，意謂將兩種明顯不同的概念結合，形成一種新的形式，將起源於不同出處，甚或對立的特徵結合起來。品牌經年運用的設計元素如腰果花bandana圖案，以及大面積的水牛格紋和氈子提花成為設計主軸。例如bandana圖案頭巾被放大演變成雪紡上的印花，水牛格紋以3種面料重塑並拼貼一起，氈子提花則襯以Acronym的機能短身外套，把實用及機能的造型軟化。西裝輪廓與戶外服的功能細節亦互相融合，長身的切斯特菲爾德大衣（Chesterfield coat） 輪廓轉化成防水大衣長裙。兩個品牌在聯乘部分互相較量，最後卻達到相輔相成的圓滿效果，與系列主題「結合」完全脗合。

查詢：sacai 2285 9080 （中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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