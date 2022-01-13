stylehub：白色虎紋設計 喚醒關注生態

Ngoc Ha Thu Le設計的限定白色虎紋3-in-1外套（左），以罕有的白虎紋理喚起人們對生態與野生物種的關注，設計同時從Timberland的實用主義美學中汲取靈感，並貫徹零浪費、升級再造與重塑的設計理念。外套於背部附上可拆式背包，方便收納外套本身以及其他隨身物品；外層採用整體壓膠工藝處理的防水再生聚酯纖維外層，也在腋下位置增設拉鏈設計，確保透氣和實用機能。限定白色虎紋3-in-1外套將在稍後時間於Timberland沙田新城市專門店限量上架。

系列其他已上架的項目中，亦有多款以虎紋迷彩為藍本的負責任設計單品，當中包括男女皆宜的飛行員外套，採用55%再生聚酯纖維及45%棉質製成（中）。別注版GreenStride Edge防水靴系列（右），以GreenStride舒適中底科技，採用75%的甘蔗與天然橡膠的可再生生物基質製成，ReBOTL織物鞋內裏則由至少50%再生塑料製成，鞋帶亦為100%再生塑料，突顯品牌對綠色未來的願景。

查詢：Timberland 2698 9123（沙田新城市廣場店）

文：溫兆明