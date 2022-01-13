local mode：可持續時尚本地品牌 逆向設計 愛地球的永恆風格

糾正破壞地球的行徑

Bertha Shum曾任職投資分析師，現職物業發展分析師。擁有經濟學和地理學位的她關心國際大事，特別是有關生態問題，一直在想如何糾正人類破壞地球的行徑。Bertha說：「雖然現職的房地產公司專注於綠色環保度假村，但我意識到，我必須從個人層面發展，開始自己探索各種選擇，並進一步發揮我在這方面的熱情。」

她於2018年創立了Earthero Project部落格，以持平角度評論可持續產品和易於應用的創意環保貼士。繼而於2020年創立了 Earthero Project Creative Solutions（EPCS），目標是向有意以可持續發展為前提的中小企業，量身訂製創意策略，緊貼全球可持續發展的趨勢。到2020年底，Bertha研究時尚行業滯銷面料的嚴重環境問題後，與友人Carrie Kwok及Joe Mak一同創辦了Wear Earthero，通過升級改造庫存布料設計限量服飾，及後創建了Art-isan Collective系列，以藝術為媒介傳達她的信息，同時提供一個支持本地年輕藝術家的平台。

本身有正職的Bertha應該是個時間管理能手，否則難以兼顧手上的3個項目。「在銀行工作的時候沒太多空閒時間，在我目前的工作中也要管理不同工作群組，我學會了如何有條理策劃及未雨綢繆。這對於我想達到目標時，非常重要。」不過她自言，成立3個Earthero項目除營運以外，過程還要面對很多阻礙：「絕對是困難重重。首先，很難說服別人優先考慮『可持續』這個議題。大多數情况下，尤其是在這疫情期間，大部分人都會優先考慮成本和價格，而不是大家過度消費的長遠後果。我發現自己經常需要向別人解釋，為什麼我們必須過一種更可持續發展的生活方式。另外，大多數人認為有關環保的服務，如果不是產品，應該是免費的。然而，我們對可持續發展付出的努力，真的不應該比重商的『銀行家』還少。」

不過即使困難重重，對她來說仍有不少難忘時刻：「例如當我不認識的人告訴我，他們是如何受到我的影響而選擇過一種更可持續的生活方式。這正是時刻提醒我繼續堅持努力下去的動力。」

時尚不應該是一種趨勢

Bertha對時尚行業有濃厚興趣，同時認為當中缺乏透明度，有很多明顯的問題如fast fashion、過剩或不道德的生產等，若要改變現狀，就要以不同的方式來讓大眾意識到時尚行業帶出的環境問題，其中之一就是自創可持續時尚品牌，以身作則：「我會稱Wear Earthero的生產為『逆向設計過程』。與一般傳統設計師不同，他們通常會先想出合適的設計然後搜索適合布料，我們卻從採購多餘布料開始。當我們在香港和亞洲找到這些布料後，就致力於創意及升級設計。由於它們都是剩餘布料，我們的服飾都是獨特且限量。我們品牌源於香港，所以也選擇在本地生產以減少碳足迹。」

Wear Earthero也鼓勵一些關鍵的時尚原則：就是穿上你已經擁有的東西和買耐穿的服飾。「Wear Earthero非常努力地教育有關這方面和設計我們的服飾。我相信這兩點是使時裝業更具可持續的關鍵措施。當消費者要求更好的質素時，品牌將重新考慮會否生產將在一年內被丟到堆填區的低質素服裝。我不相信潮流趨勢，但我堅信風格。時尚不應該是一種趨勢，而應該是一個培養個人風格的環境。這也是我們想要設計獨特而限量的原因，買家可以與我們一起找到他們自己的永恆風格。」

另外，她亦認為透過藝術創作有助推廣品牌理念，現在正舉辦「___重新構想：WE Showcase」展覽。「運作了Wear Earthero一陣子，也在社交媒體上擴展我們的故事後，我發現很難將我們的使命傳達給消費者。所以我開始考慮如何有創意地提高環保意識，我一直對藝術充滿熱情，所以想用它作為一種媒介。這就是我開始『___重新構想』（__Reimagined） 的概念。希望大眾與我們一起重新構想如何能夠延長產品的穿著及使用壽命。我們也將在展覽中確實地展示我們的做法。」

查詢：https://wear-earthero.com

「___重新構想：WE Showcase」可持續藝術服飾展覽

日期：即日至1月16日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環荷李活道49號UG

品牌名稱：Wear Earthero

成立日期：2020

品牌概念：提供可持續、合乎道德而又舒適實用的日常服飾

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □ig store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 □內地 □其他 備註：

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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