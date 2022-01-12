Quicknote：如虎添翼 虎年威士忌應節

Johnnie Walker Blue Label每年均會根據不同生肖推出農曆新年限量版，酒瓶用上象徵力量與進步的老虎圖像，並加上一雙金色的翅膀，帶出中國成語中「如虎添翼」的含義。老虎站在高聳入雲的山巔之上，祝願來年好運連連。John Walker & Sons XR 21則是首次推出賀年限量版酒瓶及禮盒設計，栩栩如生的龍和馬的圖像交織，象徵「文武雙全」。其中龍代表三國時代的政治家、軍事家及文學家諸葛亮，有「卧龍」的稱號，馬則代表傳奇將領關羽，忠義故事代代相傳。而繼去年推出廣受好評的John Walker & Sons King George V農曆新年限量版，今年再接再厲以中國古代神話中的白澤神獸為靈感，帶來造型設計鮮艷奪目的全新賀年版。瓶身採用斜切設計，頸部加入節慶的紅色，隨包裝盒附送紅色小冊子及5個內含品酒筆記的紅色利是封，充滿節日色彩。●

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文：張曉冬