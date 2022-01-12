期間限定概念店 特別版干邑賀新年

歷史最悠久干邑 期間限定概念店

喜歡干邑的朋友，知不知道最歷史悠久的干邑酒莊是哪一間？其實是始於1715年的馬爹利（Martell），至今已經傳到第9代。今次馬爹利在中環置地廣場開設期間限定干邑概念店L'Atelier Martell（至2月28日），讓一眾干邑愛好者更加了解馬爹利干邑如何釀造而成。法文L'Atelier解作手工匠人的工作室，整個概念店設計靈感源於馬爹利首席釀酒師的工作酒窖，陳列過百款生命之水酒瓶（montres）的牆身，讓大家了解不同生命之水（eau de vie）間的細微差別，絕對是打卡位首選。另一邊則飾滿嚴格挑選的馬爹利橡木桶與歷史文檔資料，讓參觀者進一步了解馬爹利的悠久歷史與傳世釀酒技藝。

馬爹利尚特盧城堡虛擬品鑑

概念店原提供虛擬品鑑和VSOP調配體驗，但因疫情暫停。在虛擬之旅中，以視像方式探索位於干邑地區的尚特盧城堡，一睹這片干邑邊緣區的四季與生命色彩，更可虛擬參觀城堡的室內裝置，感覺有如置身法國干邑區，邊欣賞明媚景色，邊了解馬爹利歷史及其干邑如何釀造，並品嘗3款經典干邑──馬爹利VSOP、馬爹利名仕和馬爹利藍帶。此體驗原定收費每位$180，以這價錢可以去虛擬旅行及品嘗3款干邑，性價比十分高。

另一個獨特體驗，就是在陳列着過百款生命之水酒瓶前的調酒區，跟馬爹利品牌大使了解更多品牌的獨特工藝及親身體驗干邑如何釀造。釀酒大師的其中一項重要工序是如何從數百款生命之水中，挑選合適的生命之水調配不同系列的干邑。

調配專屬VSOP干邑

參加VSOP調配體驗可讓你了解調配干邑的藝術，親身感受不同生命之水的干邑馥香，然後因應自己的口味和喜好，調配適合自己口味的個人專屬VSOP干邑。調配過程十分有趣，首先試第一瓶Pre-blend，這是馬爹利VSOP的基酒，帶乾果及橡木香氣。然後試一支Montre Plum Jam，這款帶多點成熟果香，包括乾梅、乾梅果醬、乾杏脯、焦糖、雲呢拿等味道；之後再試一支Montre Citrus，這款帶多點柑橘、橡木、香料及烤烘等味道。大家可以從中揀選自己喜愛的口味，像釀酒大師般親自調配專屬你口味的干邑，最後入瓶並把佳釀（200ml）帶回家，此體驗為每位$480。

干邑特調珍藏桶和虎年版干邑

雖然以上體驗都暫停，但如果你喜歡收藏特別版干邑，也值得去期間限定概念店走一趟。為紀念首次在香港開概念店，馬爹利特別以香港生生不息的獨特文化為素材，展示全新的馬爹利名仕香港限定版限量酒瓶。瓶身印有多個本地獨特標誌象徵，例如香港著名地標、山頂纜車和電車，以及極具標誌的霓虹招牌，買一瓶香港特別版作紀念也很有特色。

虎年將至，你也可以考慮另一款「馬爹利藍帶2022新年限量款」，瓶身設計囊括馬爹利藍帶的經典元素，包裝設計上的經典燕子標誌，引領飲者從干邑區夏朗德河飛往世界的另一端，象徵馬爹利藍帶在干邑世界中的發展歷程。虎年的禮盒設計喜氣洋洋，送禮給親友也不錯。干邑特調珍藏桶是另一亮點，是由馬爹利首席釀酒師Christophe Valtaud為香港L'Atelier Martell創作。這體驗亦相當特別，參加者可親自從干邑地區運來的橡木酒桶中取酒裝瓶，挑選專屬手繪標籤。L'Atelier Martell亦提供私人禮定服務，可根據顧客要求作個人化酒瓶雕刻定製，預訂一瓶特別的干邑作為農曆新年禮物。

馬爹利藍帶110周年 聯乘萬豪金殿

2022年也是馬爹利藍帶創立110周年，品牌特意邀請梁朝偉擔任品牌代言人，並與法國著名演員Vincent Cassel一同出演由攝影師夏永康執導的微電影Soar Beyond The Expected，呼應品牌理念。品牌亦特意與米芝蓮一星中菜食府「萬豪金殿」推出「馬爹利藍帶110周年盛宴」菜單，以一共4款馬爹利干邑配對8道菜，包括Martell VSOP、Martell XO、Martell Cordon Bleu及Martell Cordon Bleu Extra，與廣東佳餚互相擦出火花。我最喜歡南非吉品鮑魚配Martell Cordon Bleu Extra，干邑的優雅及乾果香令鮑魚的濃郁鮮甜味更提升，互相輝映。菜單定價每位$1880，連干邑配對服務，供應至2月20日（或受疫情影響，請向餐廳查詢）。

軒尼詩與藝術家合作 春節限量版干邑

另一干邑品牌軒尼詩，亦趁新年與藝術家張恩利合作，推出「軒尼詩V.S.O.P 2022春節限量版」與「軒尼詩X.O 2022春節限量版」，從自然中汲取力量，創作了一幅充滿活力及正面積極的作品《詩酒迎虎》，透過強而有力的色彩及鮮明線條由盒裝延伸至瓶身的設計，突顯琥珀色調的精緻質感。我特別喜歡春節限量版 X.O以經典復刻優雅曲線瓶身，融入象徵財運的金紅喜氣色彩。干邑香氣層次多變豐厚，帶橡木、乾果、烤烘、合桃、提子乾、杏脯、蜜餞及香料等味道，餘韻悠長。祝大家新年快樂，身體健康。虎年行大運！

● 黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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