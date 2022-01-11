論盡教育：香港教育狂想曲

學生移民？ 唔使驚

王師奶雖然嫉惡如仇，眼底容不下牛鬼蛇神，但賦性仍屬隨和，深信天生天養，船到橋頭自然直。有起有伏，高山流水，互相呼應。一雞死，一雞鳴。學生大量移民，教師大量流失，唔使驚，有人出就有人入。唔計旁門左道，每日有150人堂而皇之從羅湖入境，計吓條數，一年就有約5.5萬人從內地填補。若保守估計，兒童佔三分之一，即係話有1.8萬多名生力軍要搵書讀。移民潮會慢慢消退，人數會隨着時間愈來愈少；入境名額不減，加上本地出生嬰兒，假以時日，一定會僧多粥少，爭學位爭到打崩頭。

住香港的由筲箕灣排到淺水灣，住九龍的由油塘排到九龍塘。為濟燃眉之急，可能全部回復半日制，甚至在大球場露天上課，紅磡體育館睇大銀幕教A man and a pen。走了咁多資深教師，點算啊？讀者諸君，少安無躁，所謂資深，不外是時日和經驗的累積，無人從阿媽個肚生下來就是資深。靜靜哋講一句心底話，有時資深會被視為「老油條」㗎。再退一步，聘請北師大或清華、復旦畢業的甲級教師來任教，為期3至5年，就乜都掂晒。

心急的讀者也許會問，3至5年如此短暫，好難請到人㗎。請放心，一定大把人來，係人都知，香港教師薪金之高係世界數一數二，薪高糧準，相比內地教師人工高出不知幾多倍，請人絕對不是問題。至於點解只准教3至5年，這3至5年係本地教師的資深培養期，待一批批資淺的本地新薑變成老薑，從內地來的甲級教師便可功成身退，一來可解思鄉之苦，二來不會有搶人飯碗之嫌。所以小婦人從不為學生移民、教師流失擔心。

冥冥中自有平衡

王師奶曾參觀過非洲的不設防動物園，面積甚大，動物種類繁多，有兇猛的獅子、老虎、野豹，有柔弱體小的野鹿甚至羊群，體格不同的猴子、猩猩。王師奶起初以為不設防、不分隔，肯定強者存，弱者滅，何况這不設防的群獸雜居之地已有多年歷史，看來只會剩下獅虎豹狼這類兇猛動物了。誰料眼前所見，獅虎午睡，麋鹿在另一角散步，長頸鹿昂首細嚼樹頂綠葉，悠然自得，一片和平氣象。是不是動物世界中沒有殺戮，沒有弱肉強食？當然不是，但冥冥中自然會取得平衡，有自然法則，不刻意，不強求。

少了學生，有大量新來者補充；缺乏資深教師，三五年就搞掂，而且前景秀麗。教育大學畢業生不愁出路，不再年年要做漂浮教師，壯哉！阿利路亞，阿利路亞。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第380期]