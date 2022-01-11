家庭有教：感官刺激與兒童發展

適當刺激五感 助孩子探索

孩子喜歡運用五感（視覺、聽覺、觸覺、味覺及嗅覺）探索世界，感官刺激亦可以幫助孩子學習不同的知識和技能。家長與孩子製作「感官瓶」時，可以通過不同的色彩、聲音和質感去吸引孩子注意力，進而與孩子一起探索新奇有趣的現象。以下我們用「水油瓶」做例子：

．先準備一個透明的水樽、不同顏色的閃粉、水溶性食用色素、油溶性食用色素、水、BB油、抹布和萬能膠。

．與孩子一起製作顏色水：先用容器盛水，再加入適量的水溶性食用色素。

．與孩子一起製作顏色油：先用容器盛BB油，再加入適量的油溶性食用色素。

．與孩子一起利用漏斗將顏色水倒入膠樽，再加入顏色油，最後加入適量閃粉作裝飾，並用抹布抹乾樽口位置，用萬能膠封蓋。

在製作過程中，家長可以鼓勵孩子多看、多聽、多嗅、多摸，並運用多樣化的詞彙去形容水和BB油的顏色和聲音，將不同的感官刺激與孩子的生活經驗連結起來。與孩子對話時，家長更可以擴展孩子的話語。例如：

爸爸：「你覺得這些五顏六色的閃粉像什麼？」

孩子：「彩虹！」

爸爸：「對呀！這些五顏六色的閃粉真的像天空的彩虹！我們之前在哪裏看過彩虹呢？」

孩子：「上次在露台看到！」

爸爸：「對呀，上次下大雨之後，我們在露台真的看到彩虹掛在天空呢！」

家長亦可以描述閃粉在水和油中漂浮的姿態，幫助孩子留意水和油在密度上的分別，並預測搖動水油瓶時可能會出現的事情（如：「如果我們把瓶倒轉，你猜瓶裏面的水和油會發生什麼變化？為什麼呢？」）

想知道更多感官瓶的製作方法？請收看我們的《親子感官瓶製作》短片：https://bit.ly/3EYQIMf

文： 張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第380期]