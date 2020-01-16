親子筆陣．蒲公英教室：MIRROR的信念與堅持

去年香港樂壇最火熱話題，必數音樂組合MIRROR，我相信3歲到80歲，都聽過這12人男子跳唱組合。這班大男孩，在3年前參加了一個電視台舉辦的才藝比賽，繼而被選拔出來組團。參賽前，他們大多寂寂無名，只是一群熱愛音樂和舞蹈的小伙子，為追求理想，過五關斬六將，希望在比賽爭取佳績。出道後，又虛心努力求進，最終成為擁有無數「鏡粉」的歌手。MIRROR初出道時，根本沒太多人想到這男子組合可如此炙手可熱、街知巷聞。MIRROR的確為近年氣氛嚴峻的香港帶來一點生氣，也鼓舞了有夢想的年輕人。

現實無阻舞動的心

成功非僥倖，MIRROR成功除了他們努力不懈外，最重要是他們對追夢的堅持。正如電影《少林足球》內充滿哲理的一句對白：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？」MIRROR成員Anson Lo不當「鹹魚」，他為實現夢想，毅然放棄完成大學課程，以舞蹈員和舞蹈導師身分去發揮跳舞潛能。他曾在訪問中透露，教跳舞初期，最低僅得$1400月薪，薪水不足以應付生活開支，家人也因擔心他不能養活自己而力勸他放棄，關係鬧得很僵。他於是努力工作，半年後終於能給予家用，讓家人放心。如果他因為外在阻力就輕易放棄夢想，我們就不會看到今天在台上表演揮灑自如的他了。

另一名成員姜濤，提到他自小的夢想就是成為歌手，念小學及中學時看到很多同學參與校際歌唱比實，很羨慕他們勇於嘗試。最終，他儲夠勇氣，決定放手一試，結果成功了。他曾說：「生活的苦澀是必然的，但我們必須懂得從中找到一點甜，才能夠向夢想進發。」你又會支持孩子「追夢」，成為他的一點甜嗎？如果孩子的理想看似遙不可及，你會批評他不切實際，還是陪伴他向前邁進？

豪言非胡說 為夢想打拼

姜濤在不久前的音樂頒獎禮上聲稱香港可以成為亞洲第一，他心知有人覺得他癡人說夢，但他卻謂「遠大目標源自細節」，決定先做好作品。我欣賞他矢志要有一番作為的心。這個目標當然遙遠，但目標明確才能有清晰的方向，知道自己要怎樣進步才能一步步接近目標。

新一年，希望讀者都能夠「忘記背後，努力面前，向着標竿直跑」，大家一齊為夢想努力打拼。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第380期]