家家有禮：好意頭加創意 花海利市封

想換取的話，可於活動期內即日以電子貨幣於商場消費滿指定金額，或The Point會員積分加指定電子貨幣消費金額換領，數量有限換完即止。

◆MIKIKI×卓爾廣場×錦薈坊×寶怡商場

繁花似錦、ULTRAMAN超人利市封套裝換領

換領日期︰即日至1月31日

換領地點︰各商場顧客服務中心或禮品換領處

換領時間︰下午1:00至晚上10:00

（寶怡商場之換領只限逢周六日下午1:00至5:00）

查詢︰3980 9930（MIKIKI）

●送「繁花似錦」尊貴利市封套

新鴻基地產旗下商場MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場送出「繁花似錦」尊貴利市封套裝予《Happy PaMa 教得樂》讀者，每份包括「繁花似錦」利市封1包及花茶禮盒。名額20個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：1月18日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第380期]