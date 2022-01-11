家家有禮：開運招福貓 打卡「瀛」新歲

此外，活動期間每天上午11:00至晚上9:00，商場一期1樓東翼會舉辦「大和春日年宵市集」，當中共分3個不同主題，齊集逾40個本地受歡迎小店和人氣品牌，帶來近千款日式產物和傳統食品，以各式東瀛產物陪伴大家度過農曆新年及情人節！而The Point by SHKP會員更可以積分或消費換領新年推出的「金瀛新春」和風利巿封，其設計以日式花簇為設計靈感，藉此祝願2022年花開富貴！

◆開運喵喵遊園

日期：即日至2月20日

時間：上午12:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓形獻技場及三期3樓

查詢：2684 9175

●送和風利巿封尊貴套裝連利巿袋

新城市廣場送出「金瀛新春」和風利巿封尊貴套裝連「粉瀛春慶」利巿袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：1月18日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第380期]