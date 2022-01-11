家家有禮：萌虎降臨 中西合璧賀新禧

此外，apm更推出「潮趣萌虎利巿封」，其中兩款內藏發財二維碼，只要掃一掃，即有機會獲贈精美禮品。The Point會員只需於即日至1月31日期間，於apm以即日電子貨幣消費滿$300或以上或憑800積分，即有機會換領。至於與時尚口罩品牌masklab聯乘推出的「賀年開運口罩連香薰扣」，以即日電子貨幣消費滿$500或以上或憑5000積分即有機會換領，數量有限換完即止。

◆apm萌虎賀歲遊樂園

日期：1月18日至2月15日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：觀塘apm大堂

查詢：3148 1200

●送賀年尊貴版禮品套裝

apm送出「賀年尊貴版禮品套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括「潮趣萌虎動感利巿封」一套（每套4款共8個利巿封）、賀年開運口罩連香薰扣（一盒5款）及Salley's Garden玫瑰中國茶系列禮盒。名額5個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：1月18日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第380期]