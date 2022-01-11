趙sir分析3大校網 亂排位小心派「寶校」

11校網 般咸道官小、李陞升中有優勢

中西區的11校網，今年在移民潮下學額形勢有否大轉變？此網有兩所女校（聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校），女孩子選擇女校是否較着數？但兩校均有直屬中學，會否競爭更大？男孩子方面，哪間有升中優勢的學校可以選擇？

此網大部分學校的統一派位學額均不多，如般咸道官立小學、英皇書院同學會小學等，去年和今年預留統一派位的學額均不足30個，學額多少也是選校的考慮之一嗎？

趙sir分析：這次移民潮是有些學生流失，但沒有官方實際數字，難以估計。中西區學校數目多（11校網共16間），當中兩所傳統名校都是女校，如果以名校為目標，當然女孩子着數，但相對競爭亦大。男孩子可報般咸道官立小學，此校與英皇書院、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學，以及庇理羅士女子中學有聯繫，對升中有優勢，值得優先考慮。此外李陞小學同樣聯繫以上4所中學。

學額方面，如學校世襲生超收額不超過5個，亦可考慮。例如去年般咸道官立小學暫定統一派位學額有15個，但其實它共有2班小一（各30人），即世襲生已超出15人。如果兩校心儀程度相若，當然選學額多那所較着數。除此以外，還得考慮學校質素。

41校網 乙二「以退為進」

九龍城區的41網每年申請人數眾多，區內官津小學學額不足，要向黃大仙43網「借學額」，如何填表才不會被派入黃大仙？去年此網統一派位獲派首三志願學校的成功率比其他校網低，是否表示以往家長們過於進取？甲一、乙一選最心儀校後，甲二、乙二便不應選熱門名校？

如果只心儀喇沙小學，甲二是否應留空？乙二又要選填哪些學校？

趙sir分析：如果41校網用盡學額，當然要向別網借，41校網有足夠學額便自然不會被派去黃大仙。但問題是，你無法知道41網有多少人申請，除非你填那些不太受歡迎的學校，就有很大機會留在41網，但你願意嗎？

一般人選這個校網都比較進取，目標通常為喇沙小學或瑪利諾修院學校（小學部）。我贊成甲部只選最心儀小學，如你只心儀一所學校喇沙小學，便在甲一填喇沙，甲二、三留空；乙二用「以退為進」方式，把第2、3心儀小學都退到龍尾，然後把第4、5心儀小學放在乙二及乙三。比如說，你校網有10所小學，排位次序便是1（乙一）、4、5、6、7、8、9、10、2、3。

91校網 沙田區多英中

沙田區多英中，對不屬於此校網的學生來說，甲一跨區選此區學校對長遠升中是否有利？

由於沙田區人口多，世襲生超收已是常見，91網今年亦有三分之二以上學校均有超收世襲生，如果心儀學校為大熱門（如胡素貞博士紀念學校、浸信會呂明才小學、沙田循道衛理小學，今年均多於15個超收學額），自行階段亦已選它，是否在甲一及乙一仍繼續選此校？那麼乙二是否要放棄其餘的熱門學校？應該放哪一類型的學校？此網亦有「天地網」之稱，如何填表才不會被派往「寶校」？

趙sir分析：中學派位是根據小學所在區域來派，沙田區英中多，所以如上面所說，讀91網小學對升中有利。

我主張統一派位甲一、乙一永遠選最心儀。乙二仍然用上一題「以退為進」的填表法，可參考41網例子。統一派位乙二位置的選擇，需要有比較可靠的依據，來排列學校的熱門程度及網內排位。本人拙作《2022-2023小學選校一本通》，用過去一年的世襲超收額來排位，有根有據，可以此作參考；否則胡亂排位，容易被派往「寶校」！

註：實際學額數字以學校最新公布為準

[Happy PaMa 教得樂 第380期]