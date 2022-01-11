美白防敏抗炎 功能多多真有效？ 揀牙膏睇成分 潔齒保「牙力」

說到清潔口腔產品，第一時間想到的必定是牙膏。香港大學牙醫學院牙齒公共衛生講座教授盧展民表示，市面有售的多款牙膏，基本成分包括氟化物、研磨劑和表面活性劑。要了解牙膏內這些成分如何防止蛀牙，最好先清楚為何會蛀牙。

氟化物「再礦化」抑菌防蛀

我們進食後，在口腔裏面殘留的糖分會被細菌分解，形成酸性物質。這些物質如不透過刷牙或漱口等處理，將會溶解牙齒表面的堅硬礦物層——琺瑯質，使礦物流失，即「去礦化」，最終可導致蛀牙。

盧展民指出，氟化物有助牙齒「再礦化」，能填補牙齒中的微小孔洞，同時抑制細菌增長，減低口腔中細菌製造酸性物質的能力，以保健牙齒、避免蛀牙。

兒童攝過量致「氟斑牙」 「無氟」難護齒

然而，坊間有不少聲音表示，氟化物對人體有害，長期攝取可能導致頭暈不適，增加骨折風險。但盧展民稱，氟化物的攝入量要十分大才會對人體產生負面影響。他補充，除了牙膏，我們食水中也有添加氟化物，它們都遠遠未達到「有害」的地步。而一般市面上牙膏的氟化物含量只有約1000至1500ppm（即約0.1%，100萬分之1000至1500）的氟離子含量；食水中更只有0.5ppm（即100萬分之0.5），要從牙膏或日常飲食中攝取過量氟化物風險頗低。

盧展民指出，小孩過量攝取氟化物有可能導致未來長出的恆齒變成「氟斑牙」，牙齒上出現白花點。除了注意牙膏使用量，也可以為年幼孩子選購兒童專用牙膏，氟化物一般比成人的少一半，在降低蛀牙風險的同時，也不會影響恆齒。他建議長出恆齒後可轉用成人牙膏。

市面上也有一些標榜「無氟」的牙膏，盧展民表示如非特別原因，並不建議選購這類型產品，因為它們缺乏「再礦化」和護齒功能。另外，如蛀牙特別嚴重，可在醫生評估下使用氟化物濃度較高的處方牙膏。

「磨砂」除垢 強力研磨劑或損琺瑯質

牙膏另一常見的成分是研磨劑，是一些微小的硬塊（固體礦物），幫助去除牙齒表面附着的髒東西（牙垢），如同為牙齒做「磨砂」清潔。不同品牌的牙膏有不同的研發技術和研磨劑成分，常見的研磨劑物質有矽石和碳酸鈣，而矽石質地較硬，研磨效果亦較強。

較粗硬的顆粒，清潔、去污漬能力較強，常見於美白或標榜清潔力強的牙膏，但有可能磨蝕牙齒表面的琺瑯質；較軟及小的顆粒較溫和，常見於抗敏牙膏。不過盧展民提醒，清潔效果與刷牙技巧和力度也有很大關係，牙膏中的研磨劑只是其中一個因素，要多重配合才能達到最佳效果。

除了以上兩種成分，牙膏亦含表面活性劑。它是清潔劑的一種，常見有十二烷基硫酸鈉，能產生泡沫，使牙膏均勻分佈牙齒表面，還可以減少牙垢黏附，達到清潔目的。

美白牙膏多含氧化劑 效果有限

盧展民表示，針對不同人需要，市面上有標榜不同功效的牙膏，例如美白、防敏感和防牙齦炎。

他解釋，牙齒偏黃的原因主要有三，包括牙齒表面有污漬，如煙漬；顏色被染進牙齒裏面；部分人天生牙齒顏色偏黃。

牙齒表面污漬可透過普通牙膏含有的研磨劑清除。污漬清除後，牙齒露出本色，看起來就較白。而美白牙膏的研磨劑成分一般較強或含量較多，原則上有助對付較頑強的牙漬。

如牙齒本身偏黃或有染色的問題，靠牙膏難以解決，或需用一些化學品，通常是氧化劑「漂白」。部分美白牙膏也會含有一點氧化劑。但盧展民認為，一般牙膏氧化劑濃度並不足以達到理想的美白效果。另外值得注意的是刷牙時間如太短，氧化劑難以充分發揮作用。想要有明顯美白效果，定期洗牙或接受牙醫操作的美白療程、美白貼片，會比使用美白牙膏更有效。雖他認為美白牙膏效果有限，但仍可作為上述洗牙或美白療程的「後盾」，鞏固美白效果。整體而言，他認為美白牙膏研磨力度或較大，當中的化學物（氧化劑）或會導致敏感，有疑問應詢問牙醫意見。

抗敏牙膏添礦物 治標不治本

除了蛀牙外，牙齒敏感的原因主要是琺瑯質磨損，或牙齦萎縮，導致牙齒的「牙本質」（dentin）暴露在表面，而牙本質是有神經組織，因此當進食冰冷或特別熱的東西時，會感到刺激，甚至產生痛感。

防敏感牙膏一般會添加微小礦物（如磷矽酸鈣鈉）或氨基酸，以堵塞暴露的牙本質小管，令牙齒不再敏感；部分防敏感牙膏亦會加入鉀離子，以減低神經的敏感程度。

然而，這些牙膏類似頭痛食止痛藥，治標不治本。遇上牙齒敏感可即時「治標」，但仍需要看牙醫了解成因，並根據牙醫指引接受相關治療，如改變飲食、刷牙或不良行為（如磨牙）的習慣。

另外，防牙齦炎牙膏會加入抑制細菌的成分，不同品牌含有不同成分，常見的有氯化亞錫、檸檬酸鋅等。錫和鋅等金屬離子能夠抑制細菌活動，減少細菌產生毒素，改善牙齦發炎。

文：唐可怡

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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