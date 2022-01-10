港今年或成「超老齡化社會」 建設安老社區 熟悉環境度晚年

醫療技術進步，減慢人類機能退化的速度，更多長者有能力並且希望留在熟悉社區內安享晚年。應付人口急速老化，不能單靠興建長者院舍，更需要營造社區上有利長者安老的環境。

動筆之時，香港天氣變化很大，一周內經歷四季，就連青壯年人都不易適應。老友記因體溫調節機能減退，身體未必對氣溫升跌有適當反應，如患上腦退化症而無留意天氣報告的話，很容易忘記添衣保暖，一旦身體着涼，後果可大可小。

醒目保安阻腦退化住客走失

早前看到一段由腦退化症機構拍攝的護老教育短片。保安員看見一個衣著單薄的長者住客正準備外出，很慌張地說要接子女放學，幸好保安員在同一座頭工作多年，知道他的子女早已出身工作，便立即用上熟練的長者溝通技巧，安撫這個患有早期腦退化症長者，提議他先打電話聯絡子女，當知道他們一切安好，伯伯便放下心頭大石，返回家中休息。原來保安員角色不止是保障住客的人身和財產安全，也可作為保護長者及支援護老者的先鋒。

制訂人口老化的長遠配套，刻不容緩。按照聯合國定義，當一個地區65歲以上老年人口佔總人口逾7%，便進入了「老齡化社會」；20%以上則是「超老齡化社會」。世界衛生組織（世衛）於2005年開展「全球長者友善城市計劃」，確認在城市環境中，促進積極和健康晚年的主要元素：

1. 室外空間和建築：

乾淨、舒適及安全的綠化環境和休憩空間，以及完善和安全的行人過路設施和建築，適合長者的生活環境

2. 交通：

便利、安全及可負擔的公共交通工具，方便市民獲得醫療和社會服務，融入社區生活，享受積極晚年

3. 房屋：

提供可負擔、設計合適、安全，並與社區和社會服務有良好連繫的房屋選擇，能夠讓長者享受舒適生活，滿足不同需要

4. 社會參與：

提供多元化及可負擔的社區活動，切合長者不同興趣。長者參與休閒、社交、文化、教育或心靈方面的活動，有助他們持續融入社區生活

5. 尊重和社會包容：

尊重和社會包容是指社會對長者的態度和行為。一個包容的社會能肯定和尊重長者，並鼓勵他們積極參與社會、公民和經濟活動

6. 公民參與和就業：

為長者提供足夠就業和義務工作機會，鼓勵他們參與公民活動，退休後仍能繼續貢獻社會

7. 信息交流：

透過適時、便利及可負擔的渠道，適當地向長者發布資訊，避免長者被社會孤立

8. 社區與健康服務：

提供多元化、便利、可負擔的醫療和支援服務，對長者維持健康、獨立和積極的生活尤其重要

這8項元素不分優次，互為相連。為進一步推廣「長者友善城市」概念，世衛於2010年成立「全球長者及年齡友善城市及社區網絡」，提供平台讓世界各地城市和社區交流信息和分享經驗，互相學習。

知多啲：居家安老 由大廈管理開始

要成為「長者友善」社會，改變的不單是城市和社區等公共領域，私人領域的投入也極為重要。屋苑便是其中一個重要範疇，無論在日常管理及培訓人員時，如能把照顧長者居民視為重點，長者生活面貌會有重大改變，如：

‧管理處張貼字體較大，圖案與顏色鮮明的通告和告示，方便長者注意及閱讀

‧培訓保安員增強應對腦退化症住客防止走失的意識，例如當他們出入大廈時多加提醒及了解，需要時通知他們的家人

‧鼓勵長者住客積極參與屋苑事務，以照顧他們的需要，例如更換老化或損壞的遊樂場設施時，可諮詢及採納長者住客意見，增建適合長者鍛煉用的器械

與其他國際大城市相比，香港有獨特的社區和居住環境，大部分人居住於設有物業管理服務的屋苑或大廈內。長者踏出家門第一步，身處的環境和所接觸的工作人員，均由業主立案法團及物業管理公司負責，因此，增強業主立案法團和物業管理業者的護老意識，有助推動居家安老。

物管人員宜受護老訓練

香港老年學會於2018年起，已為1100多名物管從業員提供認證護老訓練，包括：認識高齡人士的身心需要、溝通技巧、預防跌倒、腦退化症長者行為、推輪椅技巧等。跟進調查發現，絕大多數參加訓練課程的物管從業員，在面對長者住客方面的行為、知識和態度均有改變，更有信心協助及支援長者住客及其照顧者。

香港老年學會賽馬會長者友善屋苑計劃

查詢：2775 5155

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文：周靜儀（香港老年學會項目總監）、黃旭熙（香港老年學會高級經理）

編輯：王翠麗

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