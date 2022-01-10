膚見：冬日注意：打針抗疫、忍口護唇

Omicron是聖誕禮物？

新冠病毒和愛滋病毒同樣是RNA病毒，在進化過程中不斷改變基因構造，所以新冠病毒在這兩年時間已先後出現幾次變種：英國的Alpha、南非的Beta、巴西的Gamma、印度的Delta，Omicron約2個月前在南非出現。從初步科學數據分析（大部分來自南非），它的傳播速度比Delta快很多，對未有接種疫苗或之前未有受感染的人來說，殺傷力究竟減少或增多仍未有定案。但肯定的是，接種疫苗及曾受感染的人的免疫力，仍然是最有效方法去預防重症及死亡，特別是打完三針疫苗之後，所以將來各地政府好可能要完成接種三針疫苗，才可以達到免檢疫基本要求。有人說Omicron是一份聖誕禮物，幫世界早點結束大流行（pandemic），這說法是對是錯我們拭目以待，但要加把勁請還沒接種疫苗的人，盡快打針，已完成兩針的人盡快打加強劑。

這陣子溫度低及乾燥，大家要注意唇部皮膚護理。

對愛美一族來說，美白肌膚需要長時間小心保養，但唇部皮膚護理，似乎較少人關注。唇部皮膚跟其他部位皮膚比較，有些事項是值得注意：

唇部有傷口 忌辛辣酸燙食物

第一，唇膏成分有色素及抑制細菌的防腐劑，長期使用會對唇部皮膚構成一定刺激，出現痕癢、裂紋或紅腫。而對患有濕疹的病人或因暗瘡問題需要服用維他命A酸，唇部容易乾燥，問題更大。第二，當唇部出現受傷迹象時，再接觸到刺激性食物，如辛辣、酸辣、熱燙食物等，會引發更嚴重的皮膚炎。

假如出現上述問題，應立即停止使用唇膏而改用潤唇膏，使皮膚得到休息。病人會問是否要停止或減少接觸刺激性食物呢？如果進食前塗上油性潤唇膏作為屏障，食物放入口中避免跟唇部接觸；飲用熱湯時用湯匙送進口裏，減少對唇部直接刺激，有助慢慢回復正常。

還有一點，對喜歡飲酒的人也要小心，酒精明顯會刺激已受傷的唇部，所以避免或減少直接接觸。最後如果還未解決問題，就要諮詢皮膚科醫生作進一步評估。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）