足底筋膜常發炎 留疤鈣化易撕裂

急性撕裂「啪」一聲 紅腫疼痛

長時間站立、步行、負重、穿高跟鞋，肥胖、扁平足等都會令足底筋膜長時間伸張和受壓，可造成足底筋膜炎。足底筋膜炎多屬於慢性炎症；而足底筋膜撕裂則屬於急性運動創傷，患者多是在運動期間利用腳尖推進時受傷。當意外發生時，患者會聽到「啪」一聲，大部分人以為是阿基里斯跟腱（Achilles tendon）撕裂時，才發現紅腫、疼痛不是在腳跟位置。有別於阿基里斯跟腱撕裂，足底筋膜撕裂會有瘀腫在足底，患者在受傷後一般都難以走動。大部分患者在受傷前已經有足底筋膜炎的病徵，包括早上起牀或在久坐後第一步踏地時疼痛，走路久了也會出現疼痛。由於足底筋膜炎的病徵一般比較輕微和反覆，也沒有明顯的紅腫，很多患者因而忽略。

足底筋膜撕裂多發生在足底內側，也是足底筋膜炎最常見位置；除了表面瘀腫，臨牀檢查還可以確定壓痛位置。影像掃描也可以協助診斷，X光檢查可以排除跟骨或腳掌骨骨折。要確定足底筋膜撕裂，則需要利用磁力共振（MRI），MRI可以分辨局部和完全撕裂。

足底筋膜撕裂 運動員高危

患足底筋膜撕裂的高危群組是一眾已經有足底筋膜炎的運動員。足底筋膜因為日積月累的勞損，出現重複的發炎。足底筋膜位置留下傷疤，甚至鈣化，筋膜彈性愈來愈差，情况就有如一條已經硬化的橡筋，當遭到突如其來的外力便會斷裂。所以，如果運動前沒有足夠熱身和伸展，脆弱的足底筋膜便有可能在起步發力時撕裂。而部分足底筋膜炎的病人如果曾經接受過類固醇注射治療，足底筋膜會變得更為脆弱，而撕裂的風險也更加高。

足底筋膜撕裂治療主要以非手術性治療為主。醫生處方口服止痛藥紓緩疼痛徵狀，還會利用石膏保護足部，再循序漸進地讓足部增加受力以達至復元。傳統石膏比較笨重和難以走動，現在很多患者都會選用矯具，除了可以提供足夠的保護外，還可以輔助走動。足底筋膜撕裂大多會在4至6星期內改善。

鍛煉足部小肌肉 減足弓壓力

痊癒過程中， 因為足底筋膜撕裂位置會結疤和拉長，足部生物力學會隨之改變。因為足弓缺少了足底筋膜的承托，有可能下沉而形成扁平足，而外足和前足因為不正常地增加受力而出現疼痛。所以即使是經過足夠時間的保護，患者也要配合物理治療鍛煉足部的小肌肉，以及使用適當鞋墊（insole）來減輕足弓內側的壓力。大部分人可以透過非手術性治療完全復元，並不會對日常走動和運動構成任何影響。只有非常小部分的病人因為撕裂位置持續腫脹和疼痛，需要利用手術對黏連的足底筋膜作局部鬆解。

知多啲：足底「絞盤」助前進

足底筋膜（plantar fascia）是足部最長的一組韌帶，由腳底跟骨（calcaneus）像魚網延伸至前掌的5隻腳趾。

靜態站立時，足底筋膜配合腳骨和肌肉承托起內足弓（foot arch）。動態走路時，足底筋膜又會隨着走動時伸展和收縮，讓身體可以更有效率地移動重心。步行周期中，腳尖需要局部着地以推進軀幹（push off phase），足底筋膜便起了相當大的穩定作用，稱為絞盤作用（windlass mechanism）。當前掌蹠趾關節（metatarsophalangeal joint）向上屈曲（dorsiflexion）時，由於足底筋膜橫跨整個腳底，它便像絞盤一樣，利用自身張力將足弓拉緊鎖定，足部關節便可維持穩定以推進身體。而在步行周期中的其他時間，足底筋膜會相對鬆弛，幫助腳掌吸收因身體着地時所造成的衝擊力。

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文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：王翠麗

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