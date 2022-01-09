通識導賞：趙永佳×呂大樂 貼地社會學聚焦社區 鏡粉、「觀塘老母」有得研究

每個社區都值得研究

呂大樂和趙永佳分別曾於港大及中大任教社會學，兩大的學士課程為期4年，要濃縮為兩年的銜接學位，他們在複雜的社會學理論中精挑細選，選擇以社區研究為重心，以免同學在有限時間內讀到頭昏腦脹而不知重點，「一個真的接地氣的社會學課程，其實最好的方法就是落區，我們以前在中大教，我問同學，一年班你最記得什麼，可能就是某一次落區，去行下而已」，趙永佳說，另一原因是，有見社會對社區興趣大增，「如果你只看『星期日明報』都知啦，你們這版就最看到『社區熱』」。

現在社區常跟歸屬感、人情味等形容詞拉上關係，但說起二人成長的社區，他們卻笑說小時候很想離開居住的社區，「有些社區是曾幾何時大家都想離開的」，趙永佳在廟街長大，呂大樂則是北角邨，「北角邨已經算好的邨，但10幾歲在那裏住的時候，每個年輕人都希望離開，難道我想55歲、60歲的時候住在屋邨咩」。離開後才會聚焦屋邨的倫理和諧、井字形設計的美好。當居住在屋邨的年輕人都離開，屋邨旁邊的小學也殺校了，懷舊文具舖就做不住，但社區的特性就是會不停變化。地域界限改變，社區也會改變，如呂大樂小時候認識的北角，並不包括海濱，「以前沒有天后，直至有地鐵之後大家才叫那裏做天后」，呂大樂舉例：「地區會一直變化，隨着政府的管理方法，或者人的流通程度而變化。」

社區隨人口組合、活動而變

即使地域沒有變化，人口組成和人的活動也會導致社區不斷變化，「香港的一個特色是，要明白我們是一個移民社會，好多事物都係一直變一直變，因為人的組合都會變」，呂大樂最近著書，研究以前上環、西環一帶因多潮州人聚居，教會會以潮語主持彌撒，現在早已事過境遷。又例如香港以前有夜市的地方大多是交通樞紐，「當然你說這麼年後沒有人坐船了，咁咪沉咗囉。對，沉寂了一輪，當那區夠舊，因為舊，租金開始便宜，就有活動入去」，類似例子有深水埗大南街；觀塘在1970年代是製造業蓬勃的新市鎮，現在進駐不少文創中小企。而在變化過程中，每段時間的社區都有其特性，社區研究因而歷久不衰，永遠找到新的研究角度，趙永佳笑說：「為什麼觀塘有些群組，每天都鬧『觀塘老母』呢？這些就是這個社區好特別的地方。」

趙永佳說：「我們入行後，其中一個大問題就是香港，回答香港是一個怎樣的社區。」由研究整個香港的社會學，收窄至深入細看每個社區，趙永佳說兩者息息相關，「每一個社區都是值得研究的對象，另一方面，他們加埋才是整個香港」。因為香港的特色在於其混雜性，有中環的商業世界，有深水埗的舊區，「譬如深水埗有四小龍，是一個好摩登的現代社區，但行過少少就是大南街，又有麗閣邨，其他地方好少咁近，這種階級的差異，或者生活方式的差異，會形成香港的特徵」。正因為同一個社區有不同的文化，有不完全的社會規劃，才能出現社會的活力。他們相信沒有任何一個社區能夠完全代表香港，「我們常說香港是本好難讀的書，你給不同人看這本書都不同，你的角度不同」。

鏡粉、球迷也是社區？

社區並不僅限於地理意義上的社區，更着重人和人之間的連繫，所以近年社區研究還包括虛擬的社區，即一群擁有共同興趣或目標的人，趙永佳說不一定需要有實體接觸，網上交流也可形成社區，「歸屬感是一個社區的特徵，你可能覺得你是鏡粉，這可能對你來說是好重要的身分，這就是社區的場景」。所以鏡粉、巴膠、利物浦球迷會都是社區，而社會學家形容這些群體為community of limited liability，關係若即若離。趙永佳是足球球迷，「球迷就是90分鐘的社區，開波後好感受到自己屬於這個社區，但可能輸波後，哭波喪一晚，第二日你又能如常生活」。

與過去生活在同一個農村、同一個礦場工作的香港人不同，現代人不再擁有一個緊密、封閉的社區網絡，現在的社區是開放的，我們可能同時屬於幾種不同的社區，是屯門友，又是「觀塘老母」群組，亦是鏡粉。趙永佳說：「每一種關係佔用你的時間，或者energy，可能在某些時間好强，但不是全部。」我們會尋求這些關係，也可能因為社會網絡弱化，我們在生活中和鄰居、街坊關係疏離，「整體在後現代社會，我們這些面對面，人與人之間的直接關係都相對疏離，所以我們更想在某一些特定情境下，有緊密的關係」。

社區研究觸覺 豈止用於社會學

在社會學和社區研究訓練中，呂大樂相信最重要的一課，是培養觀察社區、提問問題的觸覺。他想起升讀大學前，在香港社區組織協會當義工，到安置區做社區調查，「其中一樣好快會識的就是，如果我要進入一個社區，第一個要識的人是誰」。誰最熟悉這個社區，人脈最廣？如要組織街坊，誰能幫你搭路？「就是安置區的士多老闆娘。她認識所有人，因為好多人跟她賒數；第二只有她有電話，所有人都要向她借電話；第三，以前安置區沒有上門派信，派去士多。」之後就投其所好，跟老闆娘聊天打好關係，順藤摸瓜深入訪談。

但要從茫茫人海中找有故事的人，問對問題，呂大樂說的確需要經驗浸淫，但用心觀察是每個人都有的能力。「我自己做博士論文的時候，我要靠好多社區的師奶帶我去訪問，屋企做加工的女工。」負責分貨給其他人的師奶跟他分享，如何靠一張麻將枱分辨誰可靠與否。如果只顧打麻將而不煮飯給仔女的，就盡量不要分貨給她；如果跨區打麻將，甚至走到澳門賭錢，就絕對不可靠。呂大樂說師奶的分析系統很有結構，「好得意，你和一個師奶在麥當勞傾偈，她會告訴你她看到什麼，會問其他師奶的仔女，今日放學為什麼不回家吃飯，為什麼要出街買外賣，旁敲側擊，知道晒區入面100個街坊」。

配合社會學數據分析等研究方法訓練，呂大樂和趙永佳希望同學掌握到觀察事物的觸覺和調查技巧，也能應用在其他工作。呂大樂1980年代在香港城市理工學院（城大前身）任教社區研究時，帶學生去女人街，要學生數女人街有幾多檔口，每個檔口賣什麼，再畫地圖分析女人街不同區域賣什麼貨品，「一開始學生覺得好刻板、低B，係人都識做啦，中學生都識，但當做完回來後，學生好快會看到，原來女人街都有街頭巷尾喎，阿婆用品會在某個地方發現㗎喎」。學生開始懂得分析女人街的人流、顧客年齡層、檔口擺設與銷量的關係。趙永佳相信這些技巧也不止適用於社會學，「可能你去某個議辦，或某間公司，這個區我應不應該開一間日式蛋糕店，你應該做什麼調查」。

留下來不絕望 社區還有很多事可做

兩位教授屆退休之齡才開新課程，趙永佳花不少心力修訂內容，希望學生能夠有得着，找到人生的方向。趙永佳說：「這是我們教學的最後一個project啦，我們都差不多夠鐘。過去幾年，我們作為老師多多少少都有點無力感，怎樣才可以幫到我們的學生，畀到乜嘢佢哋，有段時間甚至做埋移民顧問𠻹。」無力感一來自畢業生找不到工作，二是整個社會的氣候。過去10年，趙永佳一直參與青年研究，發現年輕人想參與社會的動力很強，不但對政治有興趣，做義工的人數也愈來愈多，院校中更有學生成立NGO和社企，「但好多時候因為政治因素，或者其他影響，令他們好像不知道有什麼可以做」。他比喻說，讀社會學第一個領悟就是發現世界是一間房，有4面牆，你永遠都不是完全自由，但在4面牆中你有相對的自由，「有些歷史時刻你可以嘗試一起推倒幅牆，現在未必是那個時候的話，我們在這4面牆裏，可以做什麼，這個群體需要什麼」。從身邊出發，簡單如如何改善一個社區的可達性，變得更適宜步行，或者買餸如何便宜些，「這些都是我們要找到一些位給青年人用力」。

不止年輕人要找到自己的定位，趙永佳笑說自己也要重新找定位，「好似我以前做好多通識啦，現在無通識喇，咁我有什麼可以幫到老師或者青年人呢？」Life must go on，他有學生移民，但總有人走不了，他顧念仍留在香港的年輕人，如何令社會學對學生有意義，「始終我哋最重要的責任，作為老師，起碼在這個moment，（教育）留在這裏的青年人」。趙永佳相信留下來的人並未完全絕望，因為社區還有很多事可以做，最重要的是要找到自己的意義，「現在有好多人在做社區工作，你明知土瓜灣一定拆晒，但還有土家（土瓜灣社區組織），還有人記錄，還有人出來做連結的工作」。呂大樂說起1970年代讀大學時，殖民地時期的社會氣氛也同樣壓抑，政治制度難以改變，「那個年代是社區工作好蓬勃發展的時代，你如何去爭取番啲比較合理的生活，所以你話，係咪認識完個社區都無嘢可以做呢？我唔係咁信嘅」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao