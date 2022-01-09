估餐飽：追求變瘦反陷暴食 正念進食 尋飽肚感 重拾飲食快樂

被叫肥妹內心崩潰 進食產罪疚感

「我由細到大都畀人叫肥妹仔，但小時候不覺得有問題，去到青春期，就覺得如果我瘦啲、靚啲就好，看到好多雜誌的模特兒好靚，肚子沒有贅肉，就慢慢開始絕食。」Anna的經歷就如普遍香港女生，小時候饞嘴愛吃，升讀中學後開始在意外表，在乎別人的說話，為了減肥無所不用其極，「朋友的父母叫我肥妹，我口講說不介意，但我想無任何一個女仔鍾意畀人叫肥妹，我聽到後，我好記得我表現上扮冇嘢，但我內心已經很崩潰。」完全沒有運動習慣的她加入學校長跑隊，後來覺得做運動也減得不夠多，就嘗試節食，白天只吃一個蘋果、一粒糖。如果吃了計劃以外的食物，即使少如一串燒賣、一包朱古力奶，罪疚感就會將她淹沒，「所有人去吃午飯，我將自己反鎖在廁格扣喉，扣喉扣到眼水、鼻涕都出晒嚟，我會覺得我自己到底在做什麼。」

她還試過吃代餐減肥，但愈禁止自己進食，她對食物的慾望愈大，「那時候吃了一個月而已，但那個月我無時無刻都在想食物，我見到食物都想食，我完全控制不到自己。」她那時在快餐店兼職，包一餐免費，她餓到極點忍不住大吃特吃，九成工資都用來買零食，「同朋友出街我可以吃5杯雪糕，但我不理，我開心就算。」

發洩情緒訴諸暴食 食嘢排解孤獨

食物也是她發洩情緒的途徑，第一次暴食發生在她約14歲時，她跟同班同學有誤會、爭執，「最難過的時候，我就開始去食嘢，食到連我班主任都問我媽媽，點解Anna突然之間肥了這麼多。」一有不快或內心鬱結，她選擇訴諸食物，「夜晚3點多，基本上所有食肆都關門，我會自己一個衝去便利店，買麵包、杯麵、薯條一堆零食」，分量多如兩個大杯麵、幾包薯片、兩三個飯團、一條飯卷。她把自己關在房間內，在漆黑中一邊哭一邊看youtube，一邊不住把食物塞入口，有多快吃多快，大腦一片空白，無意識自己吃了多少，不覺得飽，也控制不到自己停止，「會胃脹但都會照食，覺得食咗先啦唔理。」直到手上的食物全部吃完，她才驚醒，為自己吃的份量感到罪疚，「然後就會扣喉，喊，覺得點解我又會咁樣。」

後來到美國升學，更加劇她的飲食失調，一來在美國，沒有人會批評她太胖，可以隨心所欲地吃垃圾食物，薯片、杯麵是她的comfort food，「我那時18歲，沒有人跟我講到中文，好孤獨，就係咁食嘢去排解自己不開心的情緒。」但一從美國回香港，就馬上有人提醒她的身形不符合社會眼光，「我媽媽第一眼跟我說的話，不是掛住我，而是說，『嘩你睇吓你肥到。』那刻是好心噏。」那時她大約75公斤重。

朋友不理解 生離群逃避心態

因為怕被朋友知道她的暴食傾向，怕被朋友取笑，她避席一切聚餐，即使她那天明明有空，明明已經換好衣服準備好出門，最後仍然找藉口放飛機，「我不想朋友知道，我不想被他們看到我失控狂食嘢的樣子。」有朋友知道她有飲食失調，但不理解她的處境，「我聽過最難聽的說話是，『你暴食，你食健康的食物咪得囉，你點解要食啲junk food呀，你食完之後做番運動咪得囉。』」但暴食症患者失控時根本不能控制自己吃什麼，「他們的印象就是你懶，你不自律，你對自己的人生不負責。」身邊沒有人能夠聆聽她的脆弱，令她在飲食失調中愈陷愈深。

自我對話解暴食心結

直到去年年初，她覺得生活事事都不如意，找不到真心朋友，學業上GPA低，跟家人吵了一場大架，想減肥、戒暴食但容易放棄，「我好憎自己的身形，覺得自己的容貌不討好，望住塊鏡真的有一刻衝動想一拳窩落塊鏡到。」她說那時猶如人生谷底，她不想再自暴自棄下去，決心好好改善自己的生活習慣。於是她定下目標如多吃健康食物、多喝水，開instagram記錄自己的生活，而認識其他飲食失調患者，意識到自己可能有暴食症，再接受心理輔導，開始自救，解開自己的心結。「我認識了另一個女生，她也是暴食症康復者，我在最不開心的時候ig pm她，我跟她說了所有經歷，原來這些事也有人經歷，原來我有這個階段不是我的錯。」

她在instagram上梳理自己和食物的關係，拆解為什麼自己對食物有如此大的欲望。她想起小時候有兩件最深刻的經歷都和食物有關，「我媽媽給我帶的零食是類似果仁類，但我不喜歡吃，我喜歡吃薯片、媽咪麵」，於是她從自己的錢罌中偷偷拿錢買零食，被家人發現後就被打罵。第二樣是上課偷吃零食，老師發現後寫家課冊，「我被媽媽教訓了一餐，打完之後我還要喊住寫道歉信，給當時的代課老師，我媽媽覺得我上課偷吃，是因為她教不好。」有其他女生看到她的康復心路歷程後，跟她傾訴自己的心結，「他們說我看了你的文字，我覺得好empowered，好似這些力量令我覺得，我找回自己的價值，和自己的意義。」

Anna希望跟食物重建健康的關係，她參考同路人的經歷，和有關飲食失調的書籍，在去年4月開始採取all in diet的方法，容許自己想吃多少就吃多少，找回飽肚感，「因為那是我已經無飽肚感，我一食嘢是失控地食，不會吃正常人的分量，食到無晒才會停。」她學習正念飲食，專注吃飯，「我不再自己一個躲在房間裏，我坐出廳食，總之找開揚的地方，然後真的專心食飯，我不看電話，我不覆message，我只專心吃我眼前的飯，用心去咀嚼去感受。」近半年她終於重拾飽肚感，食量慢慢減少，也減慢吃飯的速度，從前5分鐘就吃完，現在可以吃半小時，還可以跟朋友聚餐，「跟朋友可能食吓嘢、傾吓偈，不是一味淨係食食食，別人有別人講，練習番食飯令我社交正常番。」

這半年她的暴食也沒有再復發，一樣的零食分量，過去馬上吃光，現在一兩個禮拜才吃完。「有時會有guilt，我又吃了垃圾嘢啦，怎麼辦，可能吃了sugar food，就覺得我都食咗啦，不如我自暴自棄落去，我繼續食其他垃圾食物」，但她學習告訴自己要move on，不要沉醉在罪疚感，「我不會再去想我吃了那條朱古力，吸收了幾多卡路里，我要做幾多運動burn off佢，不是這樣，我要真的享受食物帶給我的快樂。」她說自己尚未完全康復，因為偶爾她也有暴食的念頭，自己要慢慢學習處理情緒的方法。她覺得真正的康復是接受自己會忍不住多吃好吃的食物，願意吃計劃以外的食物，如家人、朋友額外買的甜品。

剛開始嘗試all in diet找飽肚感，放任自己想吃多少就吃多少，Anna的體重也隨之暴升，要克服這一大心理關卡，她花了很多努力做心理建設，「有時穿以前的衫褲，可能都穿不下，或者穿得根本不好看，但我都跟自己溝通，不要緊買過第二件衫。」現在的她更接受自己，學會自愛，「肥咗不代表很多事情也做不到，我沒有變，裏面的我沒有變。不要被身形限制了本來的自己。」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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