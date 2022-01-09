{廣東歌達人}麥濠麟（Colin） 廣東歌記港歷史 唱出共鳴

廣東歌如何記錄香港人？

記者聯絡Colin時，他剛從芬蘭回港，正在酒店隔離。去年9月離職後，他第一時間買了12月24日飛往芬蘭的機票，去聖誕老人村，在零下30℃看浩瀚極光，這是他10年來第一次年底去旅行，「過去咁多年我都在忙叱咤，所以沒有試過年尾飛，過聖誕和跨年」。以往為籌備叱咤，前期工夫夠他由9月開始忙到1月。今年1月1日不再身於其中，而是在地球另一邊的雪地看叱咤，他說的確有點不習慣，「本身我都是因為不習慣，所以我才更加想飛」。

Colin聽《1872遊花園》、《嘩！嘩！嘩！打到嚟！》長大，大學主持校園電台，「想做DJ是從讀書時期已開始，我入行是因為我讀大學的時候，黃志淙是我的老師」。黃志淙在商台叱咤903當DJ，找Colin幫忙準備節目，於是Colin在2011年踏入商台，擔任《在晴朗的一天出發》的製作助理，負責當天新聞的資料蒐集，替同事買早餐。慢慢由兼職做到全職，有自己的個人節目，一路走來10年光陰。他說從沒想過如果沒有入行做DJ，自己現在會是什麼模樣，他還記得在商台的第一天，「第一天上班前一晚睡不着，然後凌晨4時就去麥當勞吃個早餐，就飛的返公司」。

他以往多聽電台的搞笑、talk show節目，入行後才更留意音樂節目在大氣電波中以音樂連結聽眾的意義。但在那個時候，廣東歌卻不被主流重視，「我剛剛開始做商台的時候，有個永遠都不會說的潛台詞，是當時廣東歌已經變成一個小眾」。與音樂關係密不可分的DJ，也明瞭大眾愈來愈不關心廣東歌，年輕人的歌單是Super Junior、Taylor Swift，每年叱咤過後，網絡討論只有「邊位？」、「完全唔識」、「樂壇已死」，「關注廣東歌的人不多，每一年關注得最多的不是廣東歌，而是關於廣東歌的（詆譭）文章」。

《廣東爆谷》的出現也因為「樂壇已死」。2013年有聲音批評香港填詞人是文盲，新一代樂壇比不上上一代，903 一眾DJ就想開一個關於廣東歌的音樂節目，「將新歌和舊歌放在一起播，然後看看效果如何，讓一些聽舊歌的人聽新歌，聽新歌的人又覺得以前的歌幾好聽」。Colin生於1988年，成長時聽的是陳奕迅、Twins、容祖兒，主持《廣東爆谷》前，對2000年代前的歌涉獵不多，為準備節目看了不少書做功課，他還研究歌詞，跟聽眾分析新舊歌的歌詞文學。

選歌貼近聽眾心情

後來《廣東爆谷》慢慢演變成陪伴聽眾的comfort zone，大家在Colin的playlist找到共鳴，「聽眾和DJ的關係是某一種氛圍，你是這種氛圍的人，我們就聚埋一齊」。1980年代的DJ一大重要工作是為大眾推介新歌，但現在聽眾從歌手社交平台、YouTube就能聽到新歌，Colin相信DJ陪伴的角色更重要，他想以歌詞、旋律呼應香港人的喜與悲，分享同一刻的脈搏，「從那天發生什麼事去揀歌，未必只是從一件事，可能是一種心情，或者大家集體意識去揀，給這個城市的人聽，一起度過這一晚」。如2016年迷你倉大火後歌單，有RubberBand和方皓玟的《終於好天氣》；2019年有C AllStar的《別讓小島沉沒》；2020年3月26日，盧凱彤生忌的前一天，兩個小時播的都是at17和盧凱彤的歌；疫情時有陳健安的《未知道》和許廷鏗的《無力感》。

不獨我一人需要廣東歌

錄音室內自成一角，但走到街上，人們耳機裏依然播放着Kpop，對廣東歌不以為然，《廣東爆谷》真的有人共鳴嗎？「我一路做一路都有這個疑惑，但有些事就是，當你相信那件事就一直去做囉」，Colin相信廣東歌撫慰人心的力量，「因為我需要，當我自己需要廣東歌的時候，我覺得我不會是世界的唯一，當我需要的時候，我覺得總會有其他人需要」。廣東歌的獨特之處，因為我們的母語是廣東話，創作人和聽眾都有一樣的經歷，感受一樣的情緒，作品更能貼近香港人心，「曲詞編監全部都是香港人， 大部分廣東歌都是，所以大家都呼吸着同一樣的空氣去做這些歌，這種touch，這種精神是其他歌不會有」。廣東歌能夠承載香港人重視的意義，也只有香港人最明白廣東歌。

愈太平愈難選歌

在《廣東爆谷》8年，Colin說愈太平盛世反而愈難選歌，縱使這兩年的時勢大起大跌、風高浪急，但無論有多大的困難，這個城市的人都一起經歷，他更容易選歌表達大家的共同情緒。而這些起跌也讓他想好好記錄廣東歌，「因為看到這一兩年好多未知，整個世界發生好多不同的是，你這一刻仍然存在，但可能下一秒已經無咗」。他在2020年7月1日開展「明日之廣東歌」企劃，製作一本「當年今日」日曆，整合365天裏，歷史上每一天樂壇發生什麼事。4月30日，1988年的這天Beyond舉辦演唱會；1995年則有梅艷芳的紅館演唱會；翌年4月30日，姜濤呱呱墜地，「究竟這麼多年的廣東歌發生什麼事呢？當時想法就是，會不會我可以用365日回顧廣東歌的歷史呢？」

他最想記錄的，是廣東歌如何記錄香港人。1970年代的廣東歌如《半斤八兩》圍繞民生議題；80年代開始湧現不同類型風格的歌手、組合，如達明一派；90年代有四大天王，「當時好多情歌，可能大家真的沒有太多苦惱和負擔，只想開心，好多時間去想一些『情情塔塔』的一個年代」。偶像派持續到2000年代，2000年代中期如唱作人王菀之出現，樂隊文化冒起，「他們都用作品去講自己想講的東西，我覺得這是有別於以前這麼多年做音樂的方法」。到2013、2014年開始聚焦大環境和社會議題，2021年就訴說離別，如Ciao、《留下來的人》和《勿念》。

「明日之廣東歌」計劃 回顧樂壇

Colin以「明日之廣東歌」回顧香港樂壇歷史，也總結自己在商台的10年，記載自己和廣東歌之間的故事，自己低潮時聽的是哪首歌，看過哪場演唱會，哪張專輯自己有份參與製作，「其實只不過是一些歷史而已，但這些歷史承載好多故事和感情，而這些故事和感情是每個人都不同的」。他說這也正是廣東歌獨特之處，聽同一首歌，不同人都能找到獨有的感受，有獨特的回憶。「明日之廣東歌」企劃展開一年後，他舉辦展覽和出書，不少香港人捧場，「當時令我最驚訝的是，有好多穿著校服的學生，去看一個關於廣東歌的展覽，對於我來說，這件事好amazing，原來他們會聽廣東歌」。

他說自己堅持《廣東爆谷》，因為只要一直相信，總有一日可看到成果。《廣東爆谷》來到第8個年頭，廣東歌再次成為香港的主流，香港人以廣東歌抒發情緒，更留意叱咤由誰得獎，為什麼2020年度叱咤「我最喜愛的男歌手」是姜濤不是林家謙。Colin觀察，《全民造星》、MIRROR的出現，的確帶起大眾更關注樂壇，「因為聽MIRROR而多聽了廣東歌，然後再從廣東歌的pool中，發現原來還有很多單位值得他們留意，我覺得都在推動成件事發展」。在VIU製作《全民造星》、Chill Club前，Colin形容樂壇較碎片化，「大家不知道着眼點、注意力應該放在哪裏」。VIU的大力推動開始改變這個情况，「VIU加上叱咤，大家知道焦點應該要放在這班人，或這些媒體上」。

《風的形狀》啟發 向未知進發

如果要用一首歌總結Colin的2021年，他想起岑寧兒的《風的形狀》，歌中有一句「為了找人生不同形狀／未知的 放手去擁抱一趟／換個比回憶廣闊的視角」，因為聽到這首歌，令他想離開商台，尋找更多的可能，「不如離開一個做了10年的崗位，離開這個崗位之後，我的形狀又可以怎樣呢？其實充滿好多未知」。但如歌詞所寫，他想向未知進發，重新摸索，接受新挑戰，換個更廣闊的視角。這個決定對他來說並不容易，他曾經把DJ當成終身職業，DJ於他而言是一種生活態度，「如果去到呢個世界，或者呢個城市係發生咩事，我都仍然喺直播室播緊歌直到最後一秒，我覺得係一件幾浪漫嘅事」。在這一兩年，他兼顧DJ的工作同時接下其他freelance，嘗試做VO、主持，又為黎曉陽Before I Forget專輯拍照，擔任黃妍《九道痕跡》專輯的創作團隊，令他發現自己對幕後工作也有興趣，開始萌生離職的念頭。

投入幕後工作 突出歌曲靈魂

現在他繼續參與廣東歌的幕後工作，也用到以前做電台DJ的思維，「之前收到一些歌，或者收到一張專輯，你會覺得，好似爭啲嘢，或者當你收到歌或者專輯，你會好想即刻撳入去聽」。角色由接收者變成創作者，他更理解幕後工作的重要性，「作為一個DJ每一日收好多歌，好多email，然後我撳一首歌出來，撳嗰個掣太容易喇」。他現在的工作是表達歌曲的靈魂，將歌手的經歷、信息度身訂做成一張專輯或演唱會，「好多歌的背後其實不止音符和歌詞這麼簡單，它承載好多，可能作曲人，可能填詞人，可能是歌手，可能是監製的好多故事，去將它combine成一個結晶品」。在2022年，他希望不辜負這些故事，繼續把廣東歌的意義承傳下去。

他更深信，2022年的香港樂壇只會更加發光發熱，「因為大家都仲未有得飛，其他國家歌手未來到香港啦」，他笑說：「二來大家都好需要喺香港找娛樂。所以接下來一兩年，我覺得不會比之前差，大家只會愈來愈瘋狂。」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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