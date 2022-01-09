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movie chic movie style：《西城故事》史匹堡拍不出愛的火花

【明報專訊】《西城故事》？不少資深戲迷劇迷都會反問：不是叫《夢斷城西》嗎？名字改了，抹掉了港譯傳統，我當然不會天真得以為是發行公司未聽過《夢斷城西》吧。

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