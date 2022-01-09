星期日現場：英國式與疫毒共存

2021年12月31日晚上，共用廚房的宿舍室友由比利時回來確診，需要在房間內自我隔離。

生活在英國倫敦，「與病毒共存」不是口號，而是日常生活。每日總會聽到身邊有人「中招」，又或者你認識的某某確診。英國在早幾日Omicron疫情高峰時，每日確診個案超過20萬宗，倫敦又是重災區，想認識確診患者，比起買MIRROR演唱會blu-ray容易得多。

病毒近在咫尺 留英生活如常

因為確診個案實在多，英國的這波疫情在香港分外注目，近日收到不少親友的問候，大概都是提醒要小心提防，注意安全，但每次被問到是否擔心時，其實也有一種不知從何說起的感覺。病毒近在咫尺，當然不會完全無憂慮，每次聽到身邊有人「中招」或者成為密切接觸者後，也會下意識做快速測試（免費的，檢測工具會送上門或者到連鎖藥店門市領取），然後再想想是否要自我隔離，但現實亦會同時提醒你不用太擔心，因為聖誕前後大家最關心的lockdown並沒有出現，生活基本如常。

筆者現時以學生身分留英，大學在疫情高峰時通知大家，除了幾十人的「大班」講課，其餘課堂照舊面授。在這裏工作的朋友，固然有人在家工作，但繼續到辦公室上班的也不少。超市沒有搶購潮，走在Oxford Street，如銅纙灣般熱鬧，若不是部分人戴口罩（只是部分，不是全部），根本不會知道疫情正在爆發。而說來不好意思，正當香港决定戲院及演唱會場地休業當日，筆者剛好去了睇音樂劇，場內逾千座位幾近爆滿。若說擔心與憂慮，似乎措施嚴密的香港，遠勝個案壓倒性較多的倫敦。

英國的「與病毒共存」，不是立時會習慣的概念。早幾個月初來倫敦，在地鐵看到半數乘客在Delta高峰時無戴口罩，總會覺得奇怪。在街上見到無戴口罩的行人，也會想行遠少許，但當你在當地生活了一段時間，見到無數外籍同學與教授按規定在室內地方戴口罩，但走出教學大樓後秒速除下。疫情期間酒吧在周末仍然暢旺。你會發現這種文化差異是不可能逆轉，而這種文化也不是毫無理據。

英國人的「與病毒共存」，是出於他們自覺已經做了預防措施，例如現時去睇音樂劇，所有觀眾入場前都要出示針卡或快速測試呈陰性的證據，在場內無戴好口罩也會有職員前來提醒。這是疫情持續年多後，生活與抗疫之間的一種平衡。同時，他們對病毒的相對習以為常，很大程度上因為疫苗。英國的12歲以上人口，現時有超過八成人已接種兩劑疫苗。秋天才開打的加強劑，接種率亦超過六成。筆者在聖誕前到診所打加強劑，因為初來甫到，未曾在英國注射疫苗需要排隊而不能預約，最後排隊個半鐘，但在認識的朋友當中，已經算是排隊時間較短的一位。這個人潮正好反映了疫苗是當地的接受程度。

封鎖城市嚇怕居民

接種疫苗不代表不會染病，但英國人普遍較接受疫苗能減輕症狀的說法。而從數據來看，現時每日十多二十萬人確診，每日的新增住院患者大約有千多二千人，即是大約百分之一，死亡個案就大約每日百多宗。低住院及低死亡率，增強了繼續依靠現有措施抗疫的信心。這當然不代表新一輪爆發對醫療系統沒有構成壓力。英國的新冠患者住院人數，截至星期四，已經回升至近二萬人，是過去一年來最多，但由於對比去年一月有近四萬人住院仍有距離，在經濟行先的訴求下，政府無理會專家的意見，容許食肆及商舖如常做生意。而坊間其實亦不太歡迎再次lockdown。過去的大規模封鎖，每日只容許市民外出30分鐘，已經嚇怕英國居民，亦令不少人情緒受困，很多英國人都覺得這類措施可免則免。

想如常生活，但又不想染病，可以怎樣？最後就只有做好自己的本分。外出時戴口罩，回家後洗手及消毒衣物。當疫苗已經接種，又做足了本分，「做乜咁驚啫」。病毒顯然在整個社區存在，就唯有接受，學習共存，不讓恐懼嚇怕。最後「中招」，也只能說是環境因素。當然總會有抱着香港式思維的人說，疫情之下，應該減少外出，但當學校及辦公如常，疫情又持續了很長時間而且未見盡頭，要求市民無止境減少娛樂，長遠是否可行？所有事都講求平衡，若果醫療系統將近失守，加強控疫措施無可厚非，但若果還未到這地步，強硬政策是否人道？英國人看來覺得不是，所以暫時仍然傾向如常生活。

疫情未見終結 學習共存

英國與香港的情况，由疫情的爆發規模到控疫措施都不同，最相似的，也許只有高官開派對。唯一期望是幾個月後完成學業，回港時的隔離措施已經與世界接軌，有飛機可搭，而且不用隔離廿一日。與世界脫軌在一霎，與世界重新接軌需時，希望能快點等到不用隔離的那一日。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

文˙梁卓麒（英國碩士生，前電視台記者）

編輯•歐陽德智

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao