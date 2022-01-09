收緊防疫措施的法．理．情

21天隔離檢疫的邏輯

上月（12月）27日，美國疾病預防及控制中心CDC發新聞稿，宣布更新新冠疫情下的檢疫隔離指引。以往感染者需要接受隔離10天，新指引大幅減低至5天。奇怪地，我察覺不到香港媒體有詳細轉載這段我認為是重中之重的重大新聞！本地專家亦未見發表相關意見。時值聖誕長假尾聲，香港媒體和專家覺得美國的舉動沒甚意義吧？

香港人早已習慣了幾乎舉世無雙的21天檢疫隔離政策。市民容易認同專家的建議，大「毒」當前切忌掉以輕心。須知隔離期並非隨機數目，而是建基於個別病毒的潛伏期。新冠病毒感染者由接觸病毒日起計，普遍在5至7天內出現徵狀（發病），部分免疫力較差者的潛伏期可能長至8到10天。綜合數據分析，國際間的共識是以14天隔離期最合情理。這個「14天」標準數值是2020年疫症初期追蹤非變種病毒所得的結論。後來的Delta變種病毒潛伏期比原先的病毒為短，不少地方早已相應減短隔離期。新加坡在2021年9月，將隔離期更新為10天。

為何香港選擇21天？事緣曾經有病例在感染者接觸源頭病人19天後才診斷，政府應專家建議，為防漏網而將隔離檢疫期延長。聽起來好像很有道理，但沒有科學基礎。感染者在接觸病毒後幾天的傳染性高是眾所周知，到了兩星期過後而又沒有發病，體內發現的可能是沒有傳染性的病毒屍骸。有報道某些感染者在30天後才被發現，難道所有密切接觸者需要3個月甚至無限期隔離？

延長隔離期沒有害處？

「儘管科學理據不足，長隔離期比短隔離期好！」這是不少人的想法。且不考慮經濟代價，也不着眼長期「禁錮」對懷疑感染者的心理影響，長隔離期真的沒有害處嗎？現時Omicron肆虐，而美國不遲不早地在12月下旬推出減短隔離期指引，原因何在？從科學數據推測，新Omicron病毒的潛伏期比Delta還要短，一般在接觸源頭病人後兩三天內發病，且有病徵的日數也少，根本毋須太長時間隔離檢疫。加上Omicron傳播極其迅速，把來自四方八面的懷疑感染者放在同一空間3個星期，結果不是減少感染而是製造新的傳播鏈！危言聳聽乎？月前香港首例Omicron不就是在檢疫酒店無接觸情况下發生嗎？酒店提供的並非醫院隔離病房，專家不是說餐廳的空氣流通情况不夠理想？有「死角」位？

香港的隔離檢疫政策所衍生的問題可不少！記得半年多前由於印尼、菲律賓等地疫情嚴峻，規定受僱外傭在入境時在指定檢疫酒店隔離21天。由於隔離設施不足，累積了成千上萬外傭未能到港，有幸抵達的每天排隊進出指定檢疫酒店，這樣做是增加還是減少安全性？政府又推出航班的熔斷機制，如在7天內共有4名或以上乘客經某航班抵港檢測確診，所有從源頭地區來港的客機被禁止着陸香港14天。這個14天也叫人摸不着頭腦。飛機並非生物，沒有病毒潛伏期，14天的理據在哪裏？

依法清零代價上升

面對Omicron威脅，美國CDC採取新隔離檢疫措施。除了縮短隔離期外，密切接觸者如果未接種疫苗，或已完成超過6個月，需要居家隔離5天和在及後的5天經常佩戴口罩。假使接種了加強劑（即第三針）或完成兩針的6個月內，毋須隔離檢疫而只需要10天常戴口罩。習慣了香港式清零抗疫政策的市民可能會覺得這是天方夜譚？疫情嚴峻反為放寬措施？美國人瘋了？

防疫措施不應以寬緊劃分，而應以科學態度配合疫情需要適度調節。Omicron除了潛伏期短之外，傳播力高而重症比率低。澳洲的感染個案三數星期間升至每天幾萬例。減短隔離期有助減輕對醫療服務的壓力，無礙預防傳播。香港現時每天幾十輸入個案幾乎全數懷疑因Omicron所致，儘管本土傳播不多，疫情已令疾控人員疲於奔命，截至1月7日衛生防護中心紀錄上Omicron確診人數已累積至223名，但是還有一百多個案等候化驗室發落。入境人士和密切接觸者動輒送檢竹篙灣，必然令設施很快爆滿，難道到時送往監獄？美國等地除了特定地方隔離外，還有我們久違了的居家隔離，亦有助紓緩隔離設施不足的困局，此點相信香港的專家無一同意。而其他地方亦鮮有規定無徵狀感染者需要在醫院隔離。但只要社區出現小規模爆發，現有的醫院和檢疫中心將癱瘓，到時可有應變方案？Omicron某程度上是一顆新的病毒，既然潛伏期短，為何抓着21天不放？減短隔離檢疫期並不等同放寬限制，政府高層多次強調以科學精神制訂政策，為何隔離期可加不可減？

疫情在清零幾個月後出現反彈，反映嚴密的外防輸入措施亦難以達至滴水不漏。12月中當全球疫情升溫之際，只顧外防輸入而不收緊社交距離措施是造成後來社區傳播的主因。各地（包括香港）的研究發現，病毒大幅傳播和人群聚集有關。假使限制人群聚集，傳播鏈大都止於家居，對社區影響不大。奇怪地香港限聚所依的599法例在大節之前和期間沒有新頒令，變相鼓勵了聖誕新年期間「依法」聚會，衛生防護中心沒有警告假日聚集有危機，政府專家有沒有開會？我還以為香港政府已經放棄清零？難怪一兩個小缺口便導致病毒在社區擴散，責任誰屬？

過正常生活

Omicron疫情期間某些感染者曾經在社區走動，被媒體指控違反隔離令，促使病毒擴散。儘管專家官員沒有直接指摘這些感染者，言行卻認同了埋怨態度。在航機工作涉及長時間在天空和地面的隔離，為香港人帶來所需貨物和讓家人團聚，縱使違規也不應被視作千古罪人。檢疫隔離並非staycation，而是獨個兒禁錮在一個某建築物的房間。除了可以上網，根本和在監獄無異。今次徐局長可以親身體驗一下其實是好事。希望特首和所有問責官員可以輪流到竹篙灣住21天，對日後制訂政策相信會有啟發性。在內地有工作人員向違反限聚令的人動武，同樣是反映了人類社會在疫情下的不安情緒。而疫情下有家庭面對經濟困境，加上缺乏正常社交活動，容易使人墮入情緒深淵。相反地官員們可能因疫情而工作充實，教授們又因疫情而埋首十分有意義的科研，也許不明白升斗市民在疫情下生活的困境。

以清零為目標帶來的是嚴苛的禁令、大規模強檢、隔離檢疫和嚴密個案追蹤……這一切都是有代價的。防疫措施是為將來能過正常生活而實施，不能讓措施造就沒完沒了的不安生活。

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文˙李瑞山

圖˙馮凱鍵

編輯•蔡曉彤

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