Xiaomi 12 Pro 全新Snapdragon 8率先體驗

【明報專訊】想追趕最強性能，Xiaomi 12 Pro應該合你心意，事關它領先主流，用上了Qualcomm目前最新最強的Snapdragon 8 Gen 1處理器。官方指其GPU圖形處理速度提升了52%，新一代AI引擎性能更提升4倍。另外，Xiaomi 12 Pro內置了LPDDR5 RAM，傳輸速度高達6400Mbps，運行速度絕對是數一數二。