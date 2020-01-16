新年新「機」遇 無反手機玩1吋CMOS

近年手機的拍攝質素，已經逼近單反相機，但手機始終受限於尺寸，難以配置較大的感光元件。Sony新推出的Xperia PRO-I，主相機卻結合了高質素的1吋感光元件、全新24mm ZEISS Tessar Optics鏡頭、高階影像處理和快速自動對焦，更支援4K 120p的高規拍片功能，有如一台高質素相機融入手機之中。

Xperia PRO-I 主鏡頭光圈可調

Xperia PRO-I機背配備3個1200萬像素鏡頭，包括了16mm、50mm，以及今次主打的ZEISS Tessar Optics 24mm主鏡頭。它提供高解像度影像，能減少邊緣失真，兼提升對比度和清晰度。而主鏡頭內置的1吋Exmor RS感光元件，是市面上其中一枚最大的手機感光元件，像素間距為2.4微米，不但有利於低光拍攝，亦對應12-bit RAW拍攝，動態範圍表現更出色。最特別是主鏡頭可以切換光圈，有F2.0、F4.0兩段選擇，景深能真實地用光學來調校，而非如坊間手機般靠軟件來模擬淺景深。

315點極速對焦 每秒20張連拍

Xperia PRO-I的對焦表現直逼專業級相機，有315個相位偵測自動對焦點，覆蓋90%畫面，加上快而準的自動對焦技術，如人像、寵物的實時眼睛自動對焦、即時追蹤，以及每秒20張AF/AE連拍等，輕易捕捉快速移動的主體。

除了硬件出色外，Xperia PRO-I也備有專業級的拍攝操控。Photography Pro有如Sony自家專業相機的拍攝界面，用家可以手動設置各種拍攝參數，也可以用12-bit RAW格式來拍攝，帶來更平滑、色彩層次豐富的影像。新機機側保留了專用快門按鈕，手感與專業相機相似，可簡單操作自動對焦和快門。當然，用家未必需要每時每刻都用專業級界面來操控拍攝，Photography Pro亦可切換至「基本模式」，變回一般手機的界面，包括用觸屏來按快門。

4K 120fps慢動作 拍片眼睛追焦

Xperia PRO-I的拍片規格亦很強勁，是首款支援4K 120fps慢動作拍攝的智能手機。新機亦是Xperia系列中首次在影片拍攝時加入眼睛自動對焦和物件追蹤功能，用家在拍攝時便毋須顧慮對焦，將注意力集中在構圖。至於收音方面，新機除內置立體聲米高峰外，主鏡頭旁還特別配備了一個單聲道米高峰，專門收錄受攝者的人聲，其他聲​​音則保留在背景中。而Sony出色的音訊分離技術，亦有效為立體聲和單聲道米高峰過濾風噪聲。

旗艦處理器 多個Apps同時工作

除了「超規格」的拍攝系統，Xperia PRO-I的其他硬件亦是現今旗艦的標準。內置Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，記憶體達12GB，就算同時打開多個Apps工作都沒有問題；儲存空間除了內置的512GB ROM外，手機還支援高達1TB的microSDXC記憶卡，就算拍大量4K片都不怕無儲存空間。熒幕為6.5吋4K HDR 10-bit OLED，提供更高的對比度、色彩和清晰度影像。打機方面，由於Xperia PRO-I擁有120Hz刷新率熒幕及240Hz觸控掃描率，可更清晰顯示快速移動的物件，帶來極流暢的遊戲體驗；加上內置「遊戲增强器」，更佳的操作調整和輔助功能助玩家更易取勝。

靚聲靚畫 30分鐘充電50%

Xperia PRO-I是極少數仍配置3.5mm插孔的旗艦手機，它亦配備Dolby Atmos聲效，讓用家享受現場感的音效；DSEE Ultimate技術則使每首歌曲都接近高解析度音訊的質素，帶來高清音樂體驗。Xperia PRO-I配備4500mAh電池，另外跟機隨附30W充電器，30分鐘內就能將手機快速充電至50%。而且新充電技術防止手機過度充電，官方指使用3年也能保持電池健康。

■Sony Xperia PRO-I規格

熒幕：6.5吋4K OLED、120Hz刷新率、240Hz觸控掃描率

內存／儲存空間：12GB／512GB；支援最高1TB microSDXC

主鏡頭：24mm F2.0/4.0（1吋Exmor R感光元件）、50mm F2.4（1/2.9吋）、16mm F2.2（1/2.5吋）；皆1200萬像素

前置鏡頭：800萬像素F2.0

售價：$12,999

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：梁小玲

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