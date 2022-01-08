街坊美食：新蒲崗「牛」氣河粉 歎車胎人粢飯

位於康強街休憩花園對面的摩芽雞蛋仔，是網友力薦的雞蛋仔小舖！記者試食「星星朱古力」（$28）及「雙重芝士肉鬆」（$28）雞蛋仔，前者味道不算甜，蛋香夾雜略帶苦味的朱古力，加上放於每粒雞蛋仔裏的星星脆片，令本來單調的味道多添一分口感；後者配搭了雞蛋仔中不常用的肉鬆，鹹鹹的味道吃下去頗有趣，口感層次豐富！另外，小店有不少獨特口味的雞蛋仔，如橙朱古力、奶黃、流心蜂蜜、香辣pizza，大家亦可嘗試！

地址：新蒲崗康強街32至34號

康強洋樓地下16A舖

●牛筋軟腍 牛丸有咬口

成記牛什粉麵是主打牛筋、丸和腩的老字號，從黃大仙徙置區到新蒲崗店，已經營約60年，現時由廖氏兄妹合力打理。採訪當日，店中不乏熟客捧場，記者亦遇到一名95歲的熟客。記者叫了牛筋河（$33）、牛丸河（$33）及腩汁芥蘭（$17，可改蠔油），牛筋軟腍入味，牛丸有咬口多肉汁，兼有淡淡芹菜香，芥蘭爽口！

地址：新蒲崗錦榮街4A號地下

查詢：2322 4947

●$24豆漿粢飯 米芝蓮推介

獲米芝蓮推介的小店豆漿大王，上海粢飯（$16）是其招牌菜，有鹹或甜味可選，即叫即做！鹹粢飯一口咬下去有脆到卜卜聲的油炸鬼、榨菜和肉鬆，非常豐富；可加配凍或熱豆漿（$8），$24便可享受米芝蓮級早餐！

地址：新蒲崗大有街34號

新科技廣場地下9號舖

查詢：3188 4920

[好去處]