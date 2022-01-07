當代舞者×粵劇生旦 舞動身分反思

在《男．旦．女．生》中，共有4名年輕的表演者，兩男兩女。兩名當代舞藝術家馬師雅和岑智頤，均來自香港演藝學院，馬師雅主修現代舞及編舞，岑智頤主修中國舞，後來投身當代舞演出及創作。至於粵劇藝術家袁善婷、菊紫雲，袁善婷是主要演生角的女演員，菊紫雲則是專攻旦角的男演員。這個創作團隊，單看各自的背景與學科訓練已覺張力十足。

負責是次策劃和創作的，是小龍鳳舞蹈劇場藝術總監許俊傑。他受訪時由自己的學科訓練說起——他在演藝學院畢業後前往德國進修，曾學習舞蹈劇場等德國當代舞的重要形式；離鄉別井的學習，讓他發覺自己成長以來一直都在西方舞蹈體系中學習，並反思︰「我現在跳的舞，有多表達到我自己呢？」

許俊傑回港後參與多個當代舞創作和表演，發現自己無法不面對自我與表演媒介之間的拉扯，不時叩問過去學習經驗有否局限了自己的創作。於是他選擇在《男．旦．女．生》作品中，直面表演藝術的問題核心，邀請4名年輕藝術家共同探索自己的文化身分。

在兩個女生馬師雅和袁善婷合作表演的部分，當代舞者馬師雅將學習粵劇的動作，粵劇演員袁善婷則會教授一套粵劇表演的「程式」。程式是既定的排場動作，例如袁善婷今次教的「馬蕩子」，是讓演員在舞台表演騎馬的一連串動作；同一時間，馬師雅將會因應袁善婷的動作，在她附近做一些舞蹈動作，兩人會互相影響，新的舞蹈表演形式便漸漸成形。

粵劇「程式」再創作

至於兩名男生岑智頤和菊紫雲，則會用上另一粵劇程式「水波浪」，在粵劇中用以演繹猶豫不決的心理狀態，例如尋物、覓路等情節。舞者岑智頤會不斷重複男花旦菊紫雲的表演動作，並把動作轉化再創作。兩名表演者會代入折子戲《焚香記‧打神》的角色，岑智頤會在表演中時而投入、時而抽離，以動作呈現表演內與外的狀態。

團隊希望作品不止停留在創作和表演的層次，許俊傑因此請來他在演藝學院念書時的同學，自由身舞者劉詠芝擔任研究員，亦請舞者李家祺為計劃拍紀錄片。劉詠芝借用馬師雅的說話指粵劇「每個動作都有意思」；至於在當代舞中，狀態是最重要的，着重舞者的身體，呈現的畫面是否漂亮，相對簡單直接。

融入hip hop 演繹點頭揮手

4名表演者性格迥異，也讓兩個組合的作品風格甚為不同。許俊傑表示馬師雅和袁善婷喜歡試、喜歡玩，會從電影尋找靈感達至形式上的突破，許俊傑形容兩人的合作為「織冷衫」；岑智頤和菊紫雲則傾向以各自專業，嚴肅認真地討論創作。最後表演會有4人同時演出的部分，許俊傑運用他在舞蹈劇場形式中的所學，請4人用各自方法演繹日常生活的動作，如點頭、揮手等。演繹方法除了有粵劇生、旦的動作外，還有hip hop等舞蹈形式。

表演題為《男．旦．女．生》，原以為會牽涉性別議題，許俊傑表示其實當代舞較中性，是在演繹任何人共有的狀態。作品主要是對藝術形式的探索，以及希望從當代舞與較貼近香港文化的粵劇交流，在實驗中了解香港表演者的文化身分意識，回答許俊傑最初如何表達「我」這個問題。

■男．旦．女．生

網址︰bit.ly/3JN6QEn

註︰因疫情關係，原訂下周舉行的表演將會取消，相關舞蹈劇場的實驗結果，將於今年內以研究集及紀錄片形式發布

文：胡筱雯

編輯：王翠麗