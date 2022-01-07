鄭欣宜：我終於是一個singer 「香港歌手」的路 唱歌以外還需要什麼？

2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮（叱咤頒獎禮），鄭欣宜的歌曲《女神》獲選為專業推介叱咤十大第三位，這首歌曲亦同時獲得樂迷投選的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。《女神》是四台冠軍歌，由填詞人黃偉文精心創作，「不要低頭／光環會掉下來／你是女神／不要為俗眼收斂色彩」唱到街知巷聞。在《女神》之前，還有作品《你瘦夠了嗎？》：「你瘦夠了嗎？當你吃飽飯就沒人愛嗎？」歌曲鼓勵聽眾毋須介懷身材，可以放膽做自己，一樣引來熱議。

如今回想5年前獲獎時刻，鄭欣宜剖白當時的心態︰「我想2016年那次，是首歌的魔力（讓我獲獎），當年出了《女神》，但我覺得我未準備好去接受（獎項）。」當晚首次上台發表得獎感言時，她戴上亡母沈殿霞的招牌眼鏡，訴說對亡母的思念和如何發憤圖強。但她現在回想說︰「我食不起這幾個獎的，真心。」

說自己食不起獎項，也是因為鄭欣宜留意到後續輿論，「大家的迴響告訴我，是呀，鄭欣宜你的確未準備好去接受這幾個獎」。當時記者譚蕙芸發表文章〈因女藝人欣宜「高調肥」捱轟，我重讀了約翰．伯格〉，記錄當時有人批評她「消費亡母」和「消費脂肪」，以及在頒獎台上提及介懷2005年飾演白雪公主親吻藝人吳卓羲、被形容為「死亡之吻」一事。

做綜藝拍YouTube 製造機會

獎項沒有成為鄭欣宜的「死亡之吻」，反讓她更努力︰「我覺得因為在這個時刻我跌一跌，讓我知道不是因為攞一個獎就『得咗』，不會有這一天的……更加肯定了我要繼續進步，繼續不斷學習，不斷為自己想做的事情，製造更多的機會出來。」原因很簡單，「我真的很喜歡唱歌」。

與上次獲獎一樣，鄭欣宜仍有介懷的事，今次獲獎她提到為了做「香港歌手鄭欣宜」，她拍戲、做綜藝，甚至曾扮演「魔人布歐」——在2014年一個無綫節目中扮演卡通人物，皮膚漆成粉紅色，口中塞滿棉花；她也提到拍YouTube時要把私密事如手術後影片等公開，但她說將來也願意繼續以音樂分享自己最私密的感受。

自2020年2月開始，鄭欣宜在YouTube頻道恆常發布影片，題材包括運動、化妝教學、工作、與朋友聚會等，有時一個月發布5條影片。很多人以為拍片很簡單，但她說︰「拍vlog你都要組織，你都要去應付，有時真的很累。但同時間我知道，這是一個很好的渠道去和我的支持者溝通、對話，讓他們認識另一面的我。」影片中，她常拿起鏡頭邊自拍邊說當下的感受，赤裸裸地分享日常生活，她的頻道自2021年下半年有超過10萬人訂閱。

由小到大鄭欣宜總在鎂光燈下被人凝視，約翰．伯格的凝視理論應用在她身上最適合不過。她父親是著名演員鄭少秋，母親是著名主持沈殿霞，父母離異，母親獨力將她撫養成人。鄭欣宜亦由小時候開始常在公開場合和電視節目亮相，觀眾對她評頭品足，星二代與肥胖身材遭無數人嘲笑和攻擊。而vlog成為鄭欣宜的出路，因為在屬於她的平台上，她可以進一步讓人看見八卦雜誌以外的自己。這也是男性凝視以外，女性作為漂亮景觀以外的鄭欣宜。

鄭欣宜說立體的形象讓她成為更好的歌手︰「我們唱歌就是講故事。如果我要你更加明白、了解我說的每一個故事，那可能你都要明白我是怎樣想的。」她認為歌曲最靚是字與字、句子與句子間的「空白」，聽眾和自己想像的事情會否一致，情感能否觸動聽眾，她如何做人處世亦會影響聽眾如何理解她的作品。勇敢掏心掏肺分享更多私密事，鄭欣宜認為那就是「Art」，是如何用自己的思考和感受讓聽眾有新想法，「我覺得我終於是一個artist，我終於是一個singer，因為我終於能夠改變大家對鄭欣宜的perspective」。

在「叱咤樂壇 Joy Joy Joyce Singing Party」現場，記者認識了兩名Fan Club代表Maggie和Queenie，她們分別由2008和2011年開始支持鄭欣宜，見證偶像常無緣無故被罵，被批評上次獲獎「紅隻歌」，到今年宣布「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」前，在現場聽到觀眾歡呼「鄭欣宜」的名字，覺得人們真正懂得欣賞「鄭欣宜」，她們在台下淚流滿面。

歌迷由負數到正數

要做一個更立體的歌手，鄭欣宜常與樂迷互動，Maggie說鄭會聯絡她問見過一次的樂迷名字。她和Queenie表示，鄭欣宜覺得自己的歌迷由負數去到正數，所以她很珍惜支持者，會擁抱他們，開玩笑「串」他們，很真性情。在現場觀察，樂迷互相認得，恍如​​小社群；而受MIRROR影響，明星與粉絲關係也和以前不同，Maggie說本來鄭欣宜粉絲相對含蓄，但現時也願意舉牌、歡呼。在今年叱咤頒獎禮過後，她們新開的粉絲Telegram群組也由700多人上升到千多人。

Maggie和Queenie形容鄭欣宜是苦盡甘來，但苦盡甘來的前提是堅持。問鄭欣宜有沒有想過放棄，她說︰「當然有，好多次，不單是放棄唱歌這麼簡單，是真正的放棄，最徹底的放棄。」在以前的訪問中，她便提過自己曾患上抑鬱症與驚恐症，現時鄭欣宜很肯定地說︰「但是放棄了便輸了。我不一定要贏，但我好憎輸。」

堅持的時候，鄭欣宜說她會嘗試回想自己為什麼「開始」。獲獎翌日，她去了小時候成長的地方九龍城，「去了食牛肉餅，去了食酥皮蛋撻，去了九龍城街市後面那間上海舖買鹹鴨腎，去了我以前細個住的屋企外面觀望，去了屋企旁邊的公園仔，原來未拆喎，去了玩鞦韆」。說着便開始哽咽：「我好鍾意這一日呀，因為我很久都沒有做過這些事情了。」大概回顧童年對鄭欣宜也不是易事，她更發覺自己與5年前獲獎時不同︰「今年的我知道，我不可以忘記，而且不可以討厭我的過去。我要接受它，我要擁抱它，因為有它，才有今日的我。」她的眼淚落下來：「我想這就是成長吧。」

在獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」時，她用盡力唱《先哭為敬》的歌詞︰「你我的昨夜熱情／縱是以眼淚作結／誰認過命。」這首歌陪伴記者度過多個夜晚，因為在大時代下的香港，自愛是一個難題。鄭欣宜會否覺得自己成功是因為社會風氣改變了？她表示風氣改變與自己無關，並為香港人愛批評藝人的風氣感心痛、肉赤︰「大家日常要有幾辛苦，才會儲存了這麼多不好的能量，以至要去罵一個人呢？我好愛這個地方，當時有這麼多不開心的人，我很不開心。」

盼樂壇百花齊放 變得更好

近年香港演藝圈的生態有所改變，鄭欣宜說自己入行時人們談論的是𡃁模，之後到韓星和KOL，反而這兩年傳統歌手機會多了。大概更多人認知到流行文化，特別是廣東歌承載大眾共同回憶，叱咤頒獎禮上就有談移民的Ciao和《風的形狀》。同時，雖然不多人有CD機，但願意收藏唱片的人多了，鄭欣宜新碟就在5日內售罄，她笑說將來希望可以出黑膠碟。

鄭欣宜在台上叫大家稱呼自己為「香港歌手」，認為音樂會放大每一個情緒，音樂的魔法可以讓聽眾在很短時間從谷底回到地面，她湊近錄音機說希望可以繼續遇到好歌，未來繼續為香港做音樂，當「香港歌手」百花齊放，「成個樂壇變得更好，那我才會變得更好！」鄭欣宜覺得她能自愛的話，其他人都做得到︰「我不是真的那麼叻，但我死堅持，我不願死咋嘛，哈哈！」粉絲們也說，鄭欣宜一出世就「畀人睇住」，這麼難她都做到自己，覺得自己也做得到。難怪鄭欣宜唱到這句時常哽咽︰「是這些結伴／讓我擁有過豐盛／以我沾濕的眼睛／對美好光景致敬。」

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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