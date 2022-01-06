the buzz：度身訂做 精湛剪裁 Mr. Armani的品牌精神

品牌Giorgio Armani創立於1975年，憑藉Mr. Armani的天賦才華及努力經營，發展成今天的時尚王國。Mr. Armani為人津津樂道的其中一個功績，就是開創了紅地氈時尚（red-carpet fashion），但凡世界知名的影展或電影頒獎典禮，出席的女星穿上的華麗盛裝，總不缺Mr. Armani的作品。在創立品牌之前，Mr. Armani曾當過意大利百貨公司La Rinascente的櫥窗設計師，及後輾轉當上男裝設計師，對男士西裝精心的剪裁做工和選料同樣有着一份莫名的鍾愛。

為個性不同的人 製作舒適合穿服飾

時為2006年，Mr. Armani對當時的時裝工業反思：「這是一個時裝業集團化經營、全球化發展卻又非個性化設計盛行的時代。但正是現在，我堅信，緊記時裝設計的初衷至關重要——那就是為每一名個性不同的人製作舒適合穿的服飾。」他繼而推出了度身訂做手工西裝服務（made to measure，簡稱MTM） 。MTM視精心選料，製作上乘服飾為一個重返創意本源的契機，是對剪裁藝術的一種體現，亦將Giorgio Armani品牌的精神與訂製工藝的極致融合。

他進一步解釋：「Giorgio Armani品牌的一些忠實客戶非常期待專門為他們量身訂製且獨一無二的服裝產品，因此我決定推出男裝的訂製服務。顧客可以在此盡享訂製服裝的所有益處，例如珍貴的合身體驗以及獨一無二的布料、內襯、鈕扣和各個細節，還有Giorgio Armani字樣的簽名。這個系列確實實現了傳統與現代的結合，使得傳統剪裁工藝與當代設計工作室的嶄新創意融為一體。」

荷李活巨星捧場

自推出MTM服務以來，捧場客均為鼎鼎有名的荷李活巨星，如Tom Cruise、Leonardo DiCaprio、Will Smith和George Clooney等，富裕才俊當然紛紛仿效，即使訂製套裝平均價約為26,000港元，卻因愈來愈受到青睞，MTM服務由最初僅限於全球少數幾家Giorgio Armani店提供，到現時已推廣至幾乎所有店舖，而且均由經過精湛剪裁工藝培訓的專員管理。

布料選擇也是包羅萬有，其中包括用特殊織法織成的羊毛，其觸摸感較茄士咩更為柔軟；傳統經典的威爾士王子格紋、人字紋和千鳥格紋等布料；用於Giorgio Armani現有系列成衣服裝的季節性布料（如Armani格仔和細紋布料）；還有一種由駝馬毛絨（vicuña）紡織而成的珍稀布料。另外，即使是外套內部，亦用上一種由馬毛和羊毛等天然原料混紡而成的帆布，用於構成服裝的隱形結構，襯布均用針腳縫合，使其變得飄然靈動，確保整件衣服輕盈流暢。使用天然原料亦能令服裝具保暖和透氣功能之外，在受到擠壓或被雨淋濕後，仍具備高度的復原能力。

女裝MTO偏向務實

至於說到Giorgio Armani的女裝度身定製服務（made to order，簡稱MTO），可能令人聯想到Armani Privé高級訂製服，但其實兩者屬於不同體系，女裝MTO的服飾偏向經典務實，例如品牌賴以成名的女裝西裝外套就有6款，分別配以1粒、2粒和4粒鈕扣的單、雙排扣外套，以及槍駁領、青果領和中式領外套；3款褲裝，2款半截裙，3款襯衫，1款上衣，1款大衣及緊身防塵風衣。晚裝設計則精簡細緻，有2款晚禮外套擷取槍駁領和青果領設計，搭配輕盈的襯衫和褲裝或半截裙，以及配以緞面翻領和袖口的禮服裙。女裝MTO的度身雖不及男裝MTM般仔細，但用料選擇也非常豐富，例如絲質、羊毛、羊絨和天鵝絨面料，以迎合身材曲線，造就簡約典雅的設計，亦可選擇心水的襯裏、緄邊和鈕扣，增添個人化設定。

查詢：Giorgio Armani 2805 0068 （中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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