傳統理念融合電動科技 新世代房車力抗SUV潮流

正因為房車不能完全被SUV取代，故此各品牌仍堅持在「電動化時代」投放資源開發新款房車，尤其是在高級房車市場佔有率一直處於領導地位的德國車廠，態度就更加積極。在車價超過100萬港元的高級房車市場板塊，平治最先出招，推出旗下第一款純電動豪華房車：EQS。

平治首推純電動豪華房車

EQS糅合傳統三廂式房車及斜尾房跑車的線條，構成一部總長度超過5米，車廂空間感寬敞，外形大方得來略帶動感，駕乘感穩定紮實的「零廢排」大型電動車。「三角星+純電動+大房車」這條方程式對車迷來說非常討好，筆者試車當日，將車停在路旁取景拍照，過程中先後有多名途人刻意行近搭訕：「這是否最新的平治電動車？」由此可見，豪華房車始終是不少車迷心目中的理想座駕。

續航距離785公里冠絕市場

電動車其中一項仍叫買家感到猶豫的「缺點」，就是擔心續航力不及傳統汽車，特別是在充電配套仍未算完備的香港，始終會擔心長途行駛時未及充電以至拋錨。不過，隨住車用充電池載量愈來愈大，上述憂慮幾乎可以抹除。以今次測試的EQS 450+為例，它內置的鋰離子電池組容量高達107.8kWh，根據廠方提供數字，充滿電後足夠續航達到785公里，成為目前市場上最「長氣」的一款新型電動車；就算實際駕駛時續航表現或有出入，但對於香港車主來說，除非超過一星期完全無充電，否則肯定足以應付大部分買家的日常用車習慣。

寬敞車廂 發揮電動車優勢

由於毋須像傳統房車般預留位置放置引擎、波箱等複雜的機械裝置，採用純電動車底盤開發的EQS可以更盡情發揮設計優勢，例如將車體中間的載客車廂向前延伸，延長軸距至超過3.2米，提供一個比傳統大型房車平整得多的地台……這些細節結合起來後，除了令車身外形比以往的同價位房車顯得較流線及有明顯動感，亦提供比想像寬敞的車廂及行李尾箱空間，再加上沒有傳統引擎運作時產生的嘈雜聲線進入車廂（而且EQS車廂的隔音效果實在好得嚇人），因此置身車內時所感受到的高級感及舒適度，足以媲美車價再高一級的頂級座駕。

適合悠閒自駕

EQS是一部設有5座位的豪華房車，車廂用料及設計都有明顯的高級感及科技感，相信很容易討好乘客。對駕駛者而言，供測試的EQS 450+配備一副可發出333馬力及568Nm扭力的電動摩打，動力從後軸輸出，由靜止加速至時速100公里需時6.2秒，以今時今日的高級電動車標準而言，數據上不算驚喜，而且實際的加速表現也不似其他強調高性能的電動跑車般有嚇人的爆炸力，但這種相對「溫馴」的設定卻反而非常匹配房車的身分，駕駛人可以從容地感受寧靜的車廂及平穩熨貼的路面感，駕駛時毋須帶着一副「戰鬥格」或擔心電動摩打的強勁扭力突發湧至。歷史悠久的平治當然懂得設計及生產性能誇張的快車，但EQS是一部載人為主的豪華房車，故此性能調校也是以舒適、線性、平穩為大前提，有需要時亦能夠提供理想的加速反應。測試EQS後，感到平治似乎發掘到高級電動車的新製作方向：電動車不一定強調起步加速激烈或摩打動力強勁，卻應該因應不同車型而作出針對的調校，令車主買家可以根據個人要求，享受「新車電動化」後的駕乘樂趣。●

Mercedes-Benz EQS 450+

車型：4門5座位電動房車

摩打：永磁同步摩打

電池：107.8kWh鋰離子電池組

馬力：333匹

扭力：568Nm

驅動：後輪驅動

長闊高：5216×1926×1512mm

軸距：3210mm

車重：2480kg

極速：210km/h

加速：0-100km/h，6.2秒

耗電：19.8-15.8kWh/100km（WLTP標準）

續航：785km（WLTP標準）

售價：$1,420,000起（參與政府「1換1」舊車換新電動車計劃，原價為$1,610,000起）

查詢：2504 6140

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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