意國怪傑Maurizio Cattelan中國首展 牆上香蕉 跟藝術開玩笑

在國際藝壇打滾30多年，Maurizio Cattelan最近以「最後的審判」為題在北京舉行展覽。展館於2019年曾舉辦「畢加索——一位天才的誕生」展覽，藝壇一致叫好。今次展覽有20多件批判死亡、社會道德概念、藝術風雲人物，和全球化價值的主題作品。當中的展品頗「重磅」，所指的不是價錢，而是背後的符號。

Maurizio Cattelan在1960年生於意大利，是現今國際當代藝術舞台的當紅炸子雞。他受人注目，其中一個原因是作品極具爭議。1993年他參加威尼斯雙年展，當中一尊被隕石擊中的教宗蠟像作品La Nona Ora震驚藝壇。今次「最後的審判」又和宗教有關，概念來自意大利文藝復興大師Michelangelo替梵蒂岡西斯汀小堂創作的著名壁畫。作品畫面中的主角是健壯的耶穌，祂大公無私地主持判決。是次展覽展廳最後部分確實有一幅迷你複製版的相關壁畫。

出身自貧窮家庭，Maurizio Cattelan的母親是清潔工、父親是卡車司機，自己高中起便做兼職養家。他並沒受正統學院派藝術教育，當過園丁、廚師等工作。他曾在醫院長時間工作，孕育出對生死的奇思妙想。成為藝術家後他很少親自創作，很多時想到鬼主意便交給助手動工，所以風格和媒介都極為多元化。他的作品以奇趣見稱，每每具備令人「O嘴」的啓發。展館空間廣闊，在當中游走時前前後後展品會在眼前重疊，產生不少視覺幻像。藝術家是刻意營造一個開放空間，鬆散地鋪排陳列他數十年來的精心傑作。

重新思考藝術究竟是什麼

展品以裝置、雕塑和行為表演為主，包括他早期的重要作品。掛在牆上的《喜劇演員》面世時驚天動地，作品首次於1998年展出後吸引不同藝評家討論和解讀，激發大家重新思考藝術究竟是什麼。不過，這也可能是給大家開的一個玩笑，作者沒創造香蕉，卻為被膠帶貼在牆上的香蕉賦予了「生命」。而一幅迷你的升降機電梯作品，據說是作者為其他作品中的小動物使用。在視覺上，會令人感覺不是電梯縮小了，而是參觀者變大了，聯想起大人國、小人國等童話場景。《嗶嘀嗶嘟嗶嘀咘》的名稱，則來自《灰姑娘》中仙女讓灰姑娘變身的咒語，但作品中的小松鼠被生活壓垮，咒語似乎沒有在這裏產生作用。作者透過作品高呼當代社會的矛盾，批評傳統文化與社會結構的刻板。作品《否》描述一個頭罩着紙袋、跪在地上的西裝友，表面上造型殘忍，其實是想從藝術家角度，就VR虛擬實境技術遊戲回應：在這展覽中沒什麼高科技，戴上紙袋便可進入其虛擬實境。

標本系列惹爭議

Maurizio Cattelan最出名、最爭議的是其標本系列。他喜愛以驢為題，以又悶又倔強的驢代表自己，高呼抗拒被標籤成藝術家的身分。作品中亦有優雅強健的馬，作者認為牠是驢的對手。但今次展覽中，一幅無題的馬作品卻威風掃地，被製作標本般的「戰利品」，難堪地困在展館的牆上、奄奄一息。2011年，他在威尼斯雙年展曾展出2000隻鴿子標本，引發激烈討論，作品控訴人類殘酷對待動物，但他自己似乎也是其中一分子。作品《永恆的愛》於1997年首次在德國展出，靈感來自格林童話裏的一個故事，講述驢、狗、貓和公雞。這是他最早的採用骨架創作的作品，探討不同物種之間和諧生存的可能。Maurizio Cattelan欲在展覽中審判社會議題、人倫關係，邀請觀眾主動地選擇被審判，邀請各位「被告人」對號入座。●

「莫瑞吉奧·卡特蘭：最後的審判」展覽

日期：即日至2月20日

地點：北京尤倫斯當代藝術中心（UCCA） 北京朝陽區酒仙橋路4號

網址：ucca.org.cn

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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