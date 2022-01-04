讀樂樂：粉紅兔講殺戮史

猶太人作家Judith Kerr（朱迪斯．克爾），在二戰時慘受納粹德國迫害，並把自身經歷寫成小說。沒有血流成河、屍橫遍野的場景，沒有波瀾壯闊的畫面，也沒有敲鑼擊鼓的震撼。她用一隻粉紅兔便吸引了小讀者的眼球，舉重若輕地把二戰歷史說了一遍。

Judith Kerr在德國的猶太家庭長大，父母都是精英階層。擔任評論家和劇作家的父親Alfred，一天突然收到一名陌生人的善意提醒，指他因批評希特勒已被列入黑名單，勸他趕快離國。雖然親友都叫他們不要過分敏感，但他們還是決定逃離，先後去到瑞士、法國和英國。

童年流亡經歷寫成小說

Judith Kerr把自己不平凡的童年流亡經歷，寫成了3部小說，其中一部When Hitler Stole Pink Rabbit（《希特拉偷走我的粉紅兔》）是現時德國和英國很多學校的指定讀物，前數年亦被拍成電影。

故事中，作者以兒童的角度，敘述多年來跟隨父母顛沛流離的故事。主角Anna痛恨希特勒奪去她的粉紅兔布偶，因為在倉卒逃難時不能帶上太多東西，她無奈要在眾多玩具之中取捨，遺下了心愛的粉紅兔。希特勒不僅搶走她的粉紅兔，更奪去了她在德國的舒適大宅、要好的朋友、愛惜她的保母，以及叔叔Onkel Julius的生命。

Onkel Julius是在動物園工作的動物學家，曾認為Anna一家逃亡太衝動和杞人憂天。他一直以為自己不涉政治，只是微不足道的小人物，納粹德國該不會因為他祖母是猶太人而對付他吧。他錯了，正因為祖母是猶太人，他遭到動物園解僱，寄信給Anna父親時也要隱姓埋名，最後因鬱鬱寡歡而服藥自殺。

浪迹海外 見盡人情冷暖

Anna一家歷盡艱辛，見盡人情冷暖。原本在德國生活得安逸舒適，去到異地卻寄人籬下，左支右絀，連買一件外套、一件蛋糕都要仔細計算，落差很大。每次去到陌生環境，都要重新適應當地的文化、語言和環境，最令人遺憾的是，當Anna每次結交到一些朋友，都來不及道別，又要匆忙離開了。雖然一切都不容易，但Judith Kerr認為，她得到了很多熱心人的幫助，比起在納粹德國無數無辜喪生的猶太人，自己已是非常幸運。

歷史是由無數人的故事組成，有的是功臣名將，名垂千古；有的是昏君奸臣，遺臭萬年，但更多時候是由寂寂無名的小人物故事交織而成，這些小故事可能更扣人心弦。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第379期]