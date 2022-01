讀樂樂：粉紅兔講殺戮史

【明報專訊】美國著名導演馬田史高西斯有一名句:'' The most personal is the most creative.''。作品要觸動人心,題材便要接近自身經歷。我相信創作如是,說歷史更如是。殺戮歷史很殘酷,但看受眾對象,說歷史故事也有不同的技巧和方法。