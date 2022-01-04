升學攻略：幼稚園及小學篇

選校需考慮上學路程

問◢ 小女明年入讀K1，家住青衣，剛收到啟思幼稚園（青衣）與荃灣浸信會幼稚園取錄，香港靈糧堂秀德幼稚園則未有消息，不知如何選校？

答◢ 參考教育局質素評核報告，我把青衣啟思幼稚園評為A+（從A++至A-共4級），荃灣浸信會幼稚園則為最高之A++。後者在校政管理、持續發展、學生學習、教師教學、學校自我評核、家校協作等，比前者略為優勝。至於香港靈糧堂秀德幼稚園評級為A+，但位置在荔枝角。3所幼稚園以荃灣浸信會評級較高，啟思則較近你家，你可以從這兩校取捨，因上學路程也是一個值得考慮的因素。

維多利亞孩子為中心

高主教重視學習與品德

問◢ 小兒現在讀康怡維多利亞幼稚園的PN班，剛收到高主教書院幼稚園部的K1取錄。想請教小兒原校升讀K1還是轉讀高主教較適合？家中還有一個弟弟，希望兩兄弟入讀同一所學校，選「龍校」高主教是否更有利？

答◢ 如果從容易直升的角度來選校，的確高主教有較大機會升上其小學。不過維多利亞與高主教的辦學理念有些不同，前者重視以孩子為中心，後者比較重視學習與品德培育。建議家長除了找一所容易直升小學的幼稚園外，亦應考慮其辦學理念是否符合自己的要求。

張煊昌無過分催谷

評級為A

問◢ 你好，我居於沙田區，孩子現獲香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園、廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園取錄全日班。我擔心前者過分催谷，又擔心呂郭在學術方面發展較不足。應如何選擇？

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園的評級為A（從A++至A-共4級），廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園為A-。評級報告中，沒有指張煊昌幼稚園催谷學生，可以放心。既然張煊昌比呂郭碧鳳的評級高一些，可以考慮前者。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第379期]