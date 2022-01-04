A苗園圃：孩子有異狀 咪畀學校知？

堅持自己管教方法 無補於事

無論是已確認孩子有什麼狀况，還是察覺到孩子有狀况，卻沒打算去搞清楚的家長，他們都有一個共通點——就是繼續用自己的一套方法去教導孩子。所謂自己的一套，很多時候就是兒時經歷過的，即上一輩的打罵方式。又有些家長聽取親朋戚友的意見，即使知道孩子有特殊教育需要，卻因害怕被標籤而不打算告訴學校，盡量隱瞞實情。孩子的日常自理、做功課和學習動機等，其實都特別難搞，夫妻因管教孩子意見不一而關係緊張都是家常便飯。慣用自己一套的，見孩子表現持續沒改善，當他們步入青少年反叛期，只會更加難搞……這時，因工作已身心疲累的父母，回家對孩子就是繼續的嚴厲、責罵或批評，這些孩子在校又不被明白和支援，結果將會如何？相信大家也想像到。

做好評估 對症下藥

其實說來說去的特別狀况，離不開就是專注力不足／過度活躍症、自閉症或讀寫障礙。家長首先要明白，這些症狀，會為孩子帶來思想狀况、生活細節上一些執行困難和行為表現。以過度活躍症孩子為例，現在醫學界相信其成因是腦部化學物質的傳遞出現問題，他們集中力較弱，難以坐定定，容易碰撞別人，情緒亦會跳級；再以有讀寫困難孩子為例，研究指出他們腦部處理文字功能有先天缺損，不能以一般拼字或死記方式去記認生字。我見一些孩子為要追上父母期望而壓力無比；又見一些愈讀愈沒信心、動力消退，徘徊於放棄學習的狀態。我的經驗是，父母必須要知道孩子在生活、學習及社交各方面有什麼特別狀况，再要明白行為表現背後的原因。知道了又明白了，就不能再堅持用自己的一套。

標籤孩子的是父母

兩名家長朋友不約而同表示，不想跟學校說明孩子的狀况，怕被學校標籤。我回應道：「標籤孩子的其實是父母，而不是學校！孩子明明需要學校的特別關顧，這些機會，卻被家長剝削了……」自閉症孩子較固執易與同輩爭執，過度活躍症孩子在課室愛說話又「周身郁」，讀寫障礙孩子學習難跟上又不夠信心，如非家校坦誠溝通，孩子如何能被明白？即使學校本身有支援，如社交小組、情緒支援、言語治療、功課輔導、考試特別安排等，都會因為家長不願跟學校坦誠溝通，犧牲了孩子獲取適切幫助的機會。

回想家中情况，我和丈夫不知多少回為兩兄弟的行為問題而吵架。有什麼好吵的？說穿了，不就是因為我們都用了自己的一套方法嗎？我覺得他知道了但不明白，沿用着他的一套，於是繼續行不通。他不明白我所明白，自己在氣壞時刻也曾用回自己的一套，結果當然不行。親子管教既沒掌握奏效方法，夫妻間又多傷害……所以說，知道，一定是好的開始。而當你願意捨棄自己的一套，當你不再做標籤孩子的父母，孩子才開始有出路。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第379期]