讀書時節：友達以上 戀人未滿

「不是的。」他勉強牽起笑容，眼神卻依然無神。

「男人不是為錢就為女人」，我打趣說：「那我猜，是單戀痛苦吧？」

這時候同學直認不諱了，開始說出與女同學的故事，從相遇、相識到相知，他從對方身上找到共鳴，認定對方是世上最美好的人。可是他求而不得，無法變成戀人，只能終日思念，徹夜難眠。

少年十五十六，總有為愛情痛苦的時候。我一直記掛他的心事，終於發他一個信息：「讀《紙上城市》吧。」

《紙上城市》是一部懸疑小說，關於主角昆汀追尋失蹤少女瑪歌的故事。瑪歌在昆汀之心目中，是個難以捉摸的神秘少女；而昆汀只是她的鄰居，只是其中一個識於微時的人。昆汀愛慕瑪歌，覺得她的存在本身就很偉大。小說開首就這樣寫：「每個人一生中至少會碰上一件奇蹟，認識瑪歌就是我生命中的奇蹟。」

有一天，昆汀的「奇蹟」消失了。瑪歌沒有回家，不知所終。她的家人和朋友，甚至警察都苦無頭緒；而瑪歌留下的線索，只有昆汀察覺。他找到瑪歌寫下的字句：「你將前往『紙上城市』，永遠不會回來。」昆汀於是仔細拼合其他線索，與幾名摯友一同出發，尋找「紙上城市」，尋找他「生命中的奇蹟」。昆汀覺得，命中已注定由他尋回瑪歌。

成長如一場冒險 體會旅程的意義

成長過程都需要自己感受、體會，就像一場冒險，必須親歷其境。故事中昆汀與朋友遇到很多驚險、惹笑的經歷。昆汀漸漸明白，這趟旅程的意義並不是瑪歌，也明白到瑪歌的一席話：「我們體內都有漏洞，就像啟航時滴水不漏的船隻。在迷失、失敗、彼此傷害後，船隻開始出現漏洞，最後的結局就變得無可迴避。但在破洞串到毁滅之前還有值得珍惜的時間，只有在這段時間我們才能看清彼此……在那之前我們只是在看彼此虛幻的影像。」

昆汀像好多人一樣，迷失在思念與愛慕中，但迷失的過程住住又是發現自己的過程。小說從一開始懸疑、追尋理想女生的旅程，最終成為尋找自我及了解人生意義的故事。

小說中所謂的「紙上城市」，是指因地區發展計劃擱置而不復存在的「虛擬社區」，或者是地圖出版商為保護版權，在地圖上特地創造作識別的「虛構城市」。「紙上城市」，本身就是一種不存在的構想，然而人對於幻想總是樂此不疲。

在故事尾聲，昆汀到達了不真實存在的「紙上城市」，也找到他朝思暮想的瑪歌，但那一刻，昆汀卻感覺瑪歌不再像當初那麼偉大。在旅途上彷佛經歷了另一種人生，得出一個結論：「你絕對不能把一個人過分理想化。」昆汀在旅程終結時明白除了瑪歌，人生還有更多事情等待自己。

親愛的同學，人會迷失，會傷感，隨之過後便是成長，是收穫。思念的力量好大，能讓人糾結，也會令人思考。希望你好好體會這趟旅程給你的啟悟。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

[Happy PaMa 教得樂 第379期]