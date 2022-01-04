親子筆陣．特教樂與路：最美的堅持

學期開初，我向團隊提出，希望學校有屬於自己的一套早操歌，期望每朝跟學生在學校大堂熱熱鬧鬧一起做早操，學生先動動筋骨，然後精神抖擻回課室上課。起初，大家提出了一些擔憂：學生有無耐性排隊？然後還要跟大隊做早操？對於有自閉症的孩子，適應力及耐性絕對是個大挑戰，真的做得到嗎？於我來說，我覺得他們跟普通學生一樣，都應該擁有同樣的校園生活經歷，都可以守紀律，建立良好習慣，好讓將來順利適應社會的規則。

教師作曲填詞 創獨一無二早操歌

經過一個多月，一首完全屬於我們學校的早操歌終於誕生了！教師們自家作曲填詞、編排動作，名為《玉星操》。一分多鐘的歌曲，配以輕快旋律，歌詞琅琅上口，動作又易記，完全獨一無二，我極為喜愛。我知道期待的早操畫面一定會出現。

為了教學生做早操，教師們特意拍攝了一條示範短片，先讓學生邊聽邊看，建立初步印象。兩星期後，大家終於在學校大堂排隊預備做早操了。原先，教師計劃邀請3個學生一起帶領其他同學做早操，可惜「天氣不似預期」，好幾個同學都不習慣走到台前，走了幾步，雙腿就像被磁鐵吸着一般，怎也拉不動，堅拒上台，有些更開始有點情緒。

這些帶有偏執行為的孩子，從來都特別有個性。你最需要改變的不是行為，而是他們的心態和想法。他們需要理解改變的原因，改變會有什麼情况出現，否則只會帶來不安。於是，台上教師沒有跟他們角力，然後鼓勵他們：「下星期，你會上台做早操。」

每天「預演」 解除孩子恐怖

為了讓這幾個學生適應改變，教師們特意每天都做一些「預演」，提醒他們要負責做早操的任務，然後把這些步驟用圖畫及說話展示出來。學生經過多日「預演」，慢慢把要負責的任務流程放進腦袋裏，開始妥協了。我總覺得這些孩子的腦袋有一套獨有的程式，你必須要耐性拆解，才能把程式修改。

這天，一名最為「固執」的學生被教師帶到台上，請他帶領早操。他竟然沒有反抗，乖乖地站在台上，歌曲一響起，他就跟着教師及同學們一起做早操，只是動作有點跟不上，節拍時快時慢，非常有趣，大家都笑着跟這位「小老師」扭動身子。當音樂完了，他成功地完成整套動作。

下台時，班裏4名教職員立即蜂擁而上，就如歌迷擁着偶像一般，並用力豎起大拇指，不停讚賞他。我覺得開學至今最美麗的畫面就是如此，一個學生的成功，讓團隊直接感受到努力的成果，那份榮耀是屬於大家的。孩子們的堅持雖有個性，但團隊的堅持正正盛載着最美好的期盼和滿足。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介﹕從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第379期]