教學有辦法：以茶交流 啟發潛能 中學茶藝舍 孕育少年茶藝師

文︰沈雅詩

走入博愛醫院八十週年鄧英喜中學（下稱鄧英喜中學）新成立的英喜．茶藝舍，裝潢古色古香、怡情愜意，予人遠離煩囂的感覺。「這個倒是真，外面世界紛亂，經常叫人心煩意亂，但當你泡一杯茶，即使一個人品嘗，都可以令自己靜下來，暫時忘憂」，校長李慧說。

大學時修讀中文系的李慧，醉心中華文化，也喜歡茗茶，一直想弘揚茶道。直至2018年，遇上新入職、同樣熱愛茶藝的中文科教師羅凱玲，雙方一拍即合，決定在學校發展茶文化。

初為小組形式 學生反應活躍

最初校方只是小試牛刀，以小組形式讓學生接觸茶藝知識；見反應愈來愈踴躍，遂在本學年投放更多資源，並在啟發潛能教育（Invitational Education）的理念下，透過人物（People）、地方（Places）、政策（Policies）、課程（Programs）和過程（Processes）的配合，把這個小組拓展成學會，又開設茶藝舍，以及納入「愉快星期五計劃」下的聯課活動課之一，以豐富更多學生的學習經歷和培養他們的生活品味。

李慧表示︰「『啟發潛能教育』相信每個小朋友都有不同的潛能，只要給予合適的舞台，並加以指導，學生通過鍛煉會得到成功。這些潛能，甚至有機會成為他們將來的終身事業。」

在剛過去的「敬師日」，學會成員便特意為校長和14名中文科教師泡茶及奉茶，中文科主任施莉莉直言很感動，「雖然他們在過程中很緊張，有跌杯的場面，但喝到他們奉上的茶，我還是覺得很溫暖。同時間，老師和學生都有機會交流茶藝知識，達到教學相長」。

將結合中文科 拉近中華文化

她又透露，正構思把茶文化結合中文科課程，「中三中文科有單元匯報，由學生在學科提供的選項中，自選一個去自主學習，以專題形式匯報。以往學生最感興趣的題目是節日習俗，今個學年或會加入『茶』，並透過專家分享和舉辦講座，讓學生感受到中華文化其實不是想像中般『遠』，可以很生活化的」。

主力搞手羅凱玲，則為兩名中四學生凌躍月和張雪瑩，年紀輕輕便考獲國家認受的青少年茶藝師資格而十分欣喜，「我在她們中一時開始教茶藝，兩個同學都是易緊張的人，最初可謂『每事問』，很怕犯錯。但今天，兩個女孩子已經淡定很多，也表現得很有條理，作為老師，很開心見到她們有這樣大的進步」。

■學員心聲

◆凌躍月（中四生）

從茶藝中學會專注

「學習茶藝之後，我發覺自己做事比以前更專注、更細心。因為泡茶有很多特定的步驟，而不同的茶葉，浸泡時間亦不同，需要牢記。試過泡茶時，只是一個步驟做不好，就得不到想要的效果。自此我領悟到，泡茶一定要專心，也不能急。」

◆張雪瑩（中四生）

最大挑戰：3隻泡熱茶

「我自小也喜歡喝茶，沒想到在中學竟然有機會學茶藝。對我來說，最大挑戰是學用蓋碗泡茶，很燙手的，而且只能用3隻手指拿住，因此很容易手震，甚至跌杯。還記得考茶藝試當日，我也手震得很厲害，幸而最終也及格！」

[Happy PaMa 教得樂 第379期]