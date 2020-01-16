本周FOCUS．採訪手記：孩子擔大旗 未來滿希望

拯救逾6萬本二手書

小孩子的志氣，有時遠超我們的想像，正因他們心無雜念，凡事樂觀，果敢行動，更值得成年人學習。像16歲少女Bailey，單純為拯救二手書籍，免落入堆填區，同時援助世界各地資源貧乏的兒童，於是開設收集二手圖書的網上平台，去年4月，更同時營運實體店，非常厲害。短短兩年多，小妹妹的網店連實體店已拯救了超過60,000本圖書！

街頭宣揚環保 不輕言放棄

另一個封面主角Lance，年僅12歲，已是氣候行動者。他為了我們的未來，為了地球的福祉，從不理會別人的目光，每星期都走上街頭，高舉宣揚環保信息的標語，也無時無刻監察着各國政府的綠色政策，勇於發聲。現實環境，有時很容易令成年人對事情感到灰心喪志，記者問Lance，可有對大家冷待氣候問題而失望，甚至想過放棄？小伙子滿腔熱血答道︰「總有不開心，但絕對不會放棄！」新一年，就讓小孩子帶領我們走更遠的路。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第379期]